ARISTIDE MALNATI/ Scomode verità sull’Isola dei Famosi e quell’alleanza con Zequila… (Grande Fratello Vip)

Aristide Malnati è ormai entrato nel vortice del Grande Fratello Vip 4 e in certi casi non si può dire che sia un bene. L’egittologo infatti ha stretto una grande amicizia con Antonio Zequila e anche per questo non ha esitato a dargli il suo supporto durante l’organizzazione di uno scherzo ai danni di Patrick Pugliese. Anzi, Aristide ha persino suggerito all’amico come usare al meglio la corda per assicurarsi che l’ex gieffino non si potesse alzare dal letto. Un bel cambio di rotta se si pensa che poco prima aveva manifestato un forte fastidio nei confronti degli scherzi fatti da entrambi i concorrenti. Superata questa parentesi, il Mummy è ritornato a parlare dell’Isola dei Famosi, edizione 2016. “Ho sofferto la fame solo l’ultima settimana, ero veramente debilitato, c’era un centro medico allestito in un’isola vicina, ma era più per scena che per altro. Mi portarono lì e mi fecero una flebo, però era per far spettacolo, in realtà bastavano due bustine di integratori”, ha detto ad alcuni concorrenti. La regia però ha preferito cambiare inquadratura. Una volta che la telecamera è ritornata sul gruppetto, Aristide ha svelato altri dettagli: “Simona Ventura finse di avere un battibecco con un’altra naufraga per attirare l’attenzione, durò in tutto 20 secondi, io intanto facevo finta di coprire con gli occhiali”. Il discorso si riferisce al fuoco e alla famosa scena dell’accendino rubato.

ARISTIDE MALNATI DOVRÀ DIRE ADDIO A CARLOTTA MAGGIORANA?

Aristide Malnati è di nuovo spento: il concorrente del Grande Fratello Vip 4 sembrava essersi ripreso nelle ultime settimane, ma qualcosa ancora non va. Forse il motivo è da cercare nel fatto che ancora una volta Carlotta Maggiorana si trova in nomination. E mentre la modella rifiorisce, pensando di poter tornare finalmente a Casa, il Mummy diventa sempre più cupo e schivo. Niente più rap per l’egittologo, anche se continua a partecipare alle dinamiche del gruppo. Questa volta non è entrato in crisi come due settimane fa, ma non è escluso che Aristide stia elaborando il ‘lutto’ e si stia preparando a fare i conti con l’assenza della modella. Fra il serio e il faceto, l’egittologo invece spera che ad uscire dalla Casa sia in realtà Patrick Pugliese. Solo così infatti spera che gli scherzi fra lui e Antonio Zequila volgeranno finalmente verso il termine. Data la popolarità dell’ex gieffino e quanto sta accadendo sui social, possiamo dare forse per scontato che invece il pubblico sceglierà di lasciare in gara Patrick e che spedirà a casa, viste le continue richieste, proprio la sua modella preferita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA