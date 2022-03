Armando De Razza, ex marito Fioretta Mari/ “Non è stato un matrimonio felice”

Armando De Razza, il matrimonio con Fioretta Mari

Armando De Razza, cantante e attore, è l’ex marito di Fioretta Mari, celebre docente di di dizione e recitazione ad “Amici di Maria De Filippi”. Classe 1955, De Razza ha iniziato la sua carriera televisiva nel 1989 nel programma “International D.O.C. Club” di Renzo Arbore, dove proponeva due personaggi: un cantante sullo stile di Julio Iglesias (finto spagnolo) e uno chansonnier francese, Maurice Camembert. Sulla scia del successo, ha pubblicato il brano “Esperanza d’escobar”, scritto con Renzo Arbore e Massimo Ghini. Armando De Razza ha partecipato al quarantesimo Festival di Sanremo, nella categoria “nuove proposte”, con “La lambada strofinera”, scritta sempre con Arbore. Successivamente ha abbandonato la carriera musicale, per dedicarsi alla recitazione. Il suo primo ruolo importante sarà nel film “Il grande cocomero” del 1993, diretto da Francesca Archibugi.

Yari Carrisi/ "Sto cercando di continuare quello che ha iniziato mia sorella Ylenia"

Perché Fioretta Mari e Armando De Razza si sono lasciati?

Armando De Razza e Fioretta Mari si sono sposati da giovani e il loro matrimonio è poi finito dopo 20 anni d’amore. Hanno avuto una figlia Ida Elena De Razza, cantante celtica. “Il mio matrimonio non è stato felice ma lo rifarei anche domani, pur di avere una figlia straordinaria come Idelena. Grazie a Dio, i rapporti con il mio ex sono diventati pacifici”, ha raccontato Fioretta Mari a Tv Circle. Sempre parlando del suo matrimonio con De Razza, la Mari aveva detto nel salotto di “Vieni da me”: “Tra noi è finita perché non andavamo d’accordo nelle cose quotidiane. Ho perso due gemelli, hanno sbagliato a darmi una medicina… quando si passano queste cose non ci si può lasciare. Mia mamma ha sofferto molto per noi due, all’inizio fu brutto. L’ho buttato fuori di casa, non ero d’accordo su alcune cose”.

LEGGI ANCHE:

ETTORE BOSCHI, MARITO GIOVANNA RALLI/ L'attrice piange: "È stato un grande amore"Yari Carrisi, genitori Albano e Romina Power/ Le tensioni dopo la scomparsa di Ylenia e la loro separazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA