Armando Sommajuolo è morto a 70 anni/ Addio al giornalista di La7 e TeleMontecarlo

Grave lutto nel mondo del giornalista: è morto Armando Sommajuolo, per anni volto noto del telegiornale di La7 e prima di TeleMontecarlo. Come riferito dai colleghi di Fanpage aveva 70 anni e a darne notizia è stato il direttore Enrico Mentana attraverso un post social in cui ha scritto: “Stamattina se ne è andato Armando Sommajolo, colonna di questo telegiornale dai tempi in cui si chiamava Tmc news e fino al 2015. Per molti di voi un volto amico, per noi un amato compagno di lavoro, un professionista solido, positivo, professionale, e soprattutto un uomo perbene. Un abbraccio ai suoi cari”.

Per anni è stato un volto noto del settimo canale e precisamente fino al 2015 quando il giornalista romano andò in pensione dopo un’ultima conduzione. Decise in quell’occasione di salutare il suo pubblico, che per trent’anni lo aveva apprezzato sulla defunta TeleMontecarlo, divenuta poi La7, con tanto di strette di mano in studio e ringraziamenti di rito, come scrive all’epoca Il Fatto Quotidiano.

ARMANDO SOMMAJUOLO È MORTO A 70 ANNI: LA QUERELLE DEL RITIRO CON MENTANA

Mentana commentò il suo addio in maniera ironica dicendo è “l’unica esclusiva che ti ho mai visto fare” e il giorno dopo le dichiarazioni del direttore vennero sottolineate come una sorta di umiliazione pubblica nei confronti di Armando Sommajuolo, che invece, a stretto giro di posta, aveva deciso di difendere il suo ormai ex direttore.

Era infatti intervenuto dicendo: “Permettetemi di ringraziare pubblicamente il direttore Enrico Mentana, che venerdì scorso mi ha commosso e sorpreso passando quel servizio giornalistico che mi è stato dedicato, stringendomi poi la mano e ringraziandomi in diretta. Al contrario di quanto scritto da alcuni piccoli giornali, ho apprezzato moltissimo quest’atto, che considero un atto di gentilezza nei miei confronti. Ma si sa, l’interpretazione della realtà, essendo soggettiva, spesso riflette il proprio modo di essere. E se si è volgari, evidentemente si interpreta la realtà in modo volgare”.

