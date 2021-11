Arte e artisti per l’Agenda 2030/ Protagonista Michelangelo Pistoletto in un webinar gratuito

Domani, mercoledì 17 novembre 2021, dalle ore 15.00 alle 16.00, Michelangelo Pistoletto sarà protagonista dell’incontro online “Arte e artisti per l’Agenda 2030” promosso dalla Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali a conclusione della seconda edizione del ciclo di webinar gratuiti “Le Bussole” dedicata, al rapporto tra patrimonio culturale e sviluppo sostenibile.

Wilbur Smith/ Quando diceva: "Vi consiglio di leggere Pasolini..."

Da Progetto Arte a Cittadellarte, Love Difference e il Terzo Paradiso. Al centro dell’incontro la riformulazione dei principi e dei comportamenti etici per una trasformazione sociale responsabile e sostenibile. In dialogo con Martina De Luca, Responsabile Formazione della Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali, Michelangelo Pistoletto interverrà sul rapporto fra arte e dimensione etica in stretta correlazione con i principi e gli obiettivi che animano il programma per lo sviluppo sostenibile del pianeta.

LEGGI ANCHE:

TESTORI/ La bellezza è quando il cielo s'attacca alla terraLETTURE/ Così l'apnea da Covid ha affossato un'Italia fragile

© RIPRODUZIONE RISERVATA