ARTE FIERA BOLOGNA 2023/ Chiara Dynys, un viaggio nell’arte all’insegna della luce

In occasione della 46esima edizione di “Arte Fiera”, la fiera d’arte moderna e contemporanea più longeva d’Italia ed in programma dal 3 al 5 febbraio 2023 a Bologna, Chiara Dynys presenta per la personale di WEM Gallery alcuni dei suoi lavori più significativi in una cornice prestigiosa e totalmente inedita.

Di grande impatto emozionale, i Camini delle Fate in light box – opera dell’artista ispirata alle conformazioni rocciose della Cappadocia – la cui luce accoglie il visitatore all’interno di una stanza allestita appositamente con un progetto autoriale di Chiara Dynys che, grazie all’inserimento dei light box all’interno di una scacchiera multicolore, ricorda il cubo di Rubik. Lo spettatore si trova così all’interno di una composizione regolare di colori smaglianti.

Le misteriose abitazioni affrescate d’oro di eremiti ed anacoreti della Cappadocia, si traducono in forme prospettiche in vetro soffiato, colorate con una feritoia al centro in oro zecchino 24 carati che rappresenta l’infinito, la soglia: un elemento ricorrente nella poetica dell’artista e dall’alto valore simbolico.

Oltrepassata la prima stanza, un salotto dall’ambientazione onirica ospita ulteriori opere dell’artista: i SELF, multipli composti ciascuno da 4 telette dipinte su tutti i lati con colori materici e monocromi, in polveri d’oro, argento e rame, lavorate in bianco titanio, argento, oro e rame e, su un camino, gli Enlightening Books, libri in vetro sabbiato e colorato. Questi ultimi rappresentano per Chiara Dynys un’interpretazione letterale di un concetto semplice e chiarificatore: Come può quindi un libro essere illuminante? Un libro che porta dentro di sé una luce.

