Artie 5ive è il fidanzato di Anna?/ Il gossip impazza tra indiscrezioni e misteri! E i due rapper intanto…

Artie 5ive il presunto fidanzato di Anna, i rumors si intensificano

A tenere banco nel mondo del gossip è la presunta storia d’amore tra i rapper Anna e Artie 5ive. Secondo molti internauti il ragazzo si sarebbe fidanzato con la giovane collega, anche se ad oggi non ci sono conferme di alcun tipo, soprattutto da parte dei diretti interessati che sembrano non considerare le voci che li riguardano. Stando agli ultimi rumors, tuttavia, Artie 5ive e Anna sarebbero più vicini che mai. Il condizionale è d’obbligo, dato che in fondo sono davvero pochi gli indizi e gli elementi che fanno pensare liaison.

Il chiacchiericcio del gossip ad ogni modo continua e da diverse settimane se non mesi circola con insistentenza la voce secondo la quale Arti 5ive si sarebbe fidanzato con Anna. Dove sta la verità? Una domanda lecita, che resta però senza risposta. L’ultimo vero indizio infatti risale ad un paio di mesi fa, quando i due rapper furono beccati in atteggiamenti teneri e inequivocabili al release party di Capo Plaza.

Artie 5ive è fidanzato con Anna? I due rapper tacciono, ma il gossip…

Così il gossip si accende e punta i suoi riflettori su Artie 5ive e Anna. Giustamente, tra i fan, c’è chi fa notare che i due debbano essere lasciati in pace e che se lo desidereranno saranno loro a fare chiarezza, magari annunciando l’inizio di una relazione. Va altresì detto che dall’ultimo “incontro” diventato di dominio pubblico è già passato parecchio tempo e non è detto che ci sia stato un seguito. Se così fosse, allora, sarebbe davvero prematuro e anche inappropriato parlare di fidanzamento.

Sarebbe in tal caso più realistico parlare di semplice amicizia o di flirt. Restiamo comunque nel campo delle ipotesi, con le pagine di cronaca rosa che continuano a setacciare ogni angolo della rete per scoprire qualcosa in più sulla presunta coppia. Tutto tace, per ora…











