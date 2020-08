Aruba cerca personale: offerte lavoro/ Posizioni aperte in Italia e come candidarsi

In un momento di crisi come quello che stiamo vivendo, in cui le offerte di lavoro scarseggiano, arriva Aruba, leader in Italia per numero di siti in hosting e domini registrati, il quale offre diverse opportunità in tutto il Paese. Attualmente il Gruppo gestisce quasi 3 milioni di domini ed oltre 8 milioni di caselle email oltre a 6,7 milioni di caselle PEC, I suoi clienti arrivano in totale a 5,4 milioni non solo in Italia ma anche Repubblica Ceca e Repubblica Slovacca dove gode di un’ampia leadership nel settore, con sedi anche in Polonia e Ungheria. Di recente ha aperto nuove selezioni per assunzioni in varie regioni d’Italia: Piemonte, Toscana, Lombardia, Emilia Romagna, Abruzzo e Lazio. Proprio nell’ottica di un ampliamento del proprio organico – che sottolinea la grande crescita del Gruppo – Aruba cerca personale. A tal fine, nella sezione “Lavora con noi” del sito ufficiale è possibile consultare le varie posizioni aperte suddivise per mansioni e area geografica. Ci sono posizioni aperte sia per diplomati che per laureati e l’esperienza richiesta è differente in base alle differenti mansioni, così come la retribuzione e l’inquadramento contrattuale che varieranno, ovviamente, in base alle competenze dei candidati.

ARUBA CERCA PERSONALE: OFFERTE LAVORO E POSIZIONI APERTE

Sono molteplici le offerte di lavoro attualmente presenti nella sezione “Lavora con noi” è possibile trovare le diverse offerte di lavoro nelle varie sedi d’Italia. Ad Arezzo, Bibbiena, Firenze, ad esempio è richiesta la figura di Analista di Business Servizi Hosting, mentre ad Arezzo e Ponte San Pietro (BG) quella di Area Manager Service Desk Area Trust Services. Ad Arezzo e Roma si cerca la figura di Compliance Engineer mentre a Torino quella di Full Stack Developer. Diverse le posizioni aperte per Operatore Service Desk così come Senior controller (Controllo di gestione), Analista e Sistemista. Cliccando su ciascuna posizione disponibile sarà possibile conoscere nel dettaglio i compiti e le responsabilità richieste e cliccare così sul pulsante “Invio Curriculum online” per procedere alla propria candidatura, compilando tutti i campi richiesti. In alternativa, si legge sul sito, è possibile inviare la propria candidatura spontanea via email all’indirizzo: curriculum@staff.aruba.it.



