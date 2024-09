Asia Argento e Morgan, chi sono i genitori di Anna Lou Castoldi

Nel nome dei genitori Anna Lou Castoldi si appresta a vivere la tanto attesa avventura a Ballando con le stelle 2024, la giovane figlia d’arte sarà di scena nel dancing show di Rai 1, dove ballerà al fianco di Nikita Perotti, altro volto nuovo del programma del primo canale. In una intervista recente concessa tra le colonne del Corriere della sera, Anna Lou Castoldi ha colto l’occasione per parlare della sua avventura nel format di Rai1: “Per tutta la vita ho sviato questa cosa della notorietà ponendomi come una persona anonima, proprio perché la fama vissuta come è stata per i miei genitori mi metteva un sacco di angoscia” ha rivelato ripensando al suo rapporto con i genitori.

Sui genitori Anna Lou Castoldi ha inoltre confessato che sia Morgan che Asia Argento hanno accolto con entusiasmo la decisione della figlia di accettare l’invito a Ballando con le stelle, dove si appresta a scendere in pista, anche se in alcuni momenti l’ansia si fa sentire: “Quando capita mamma mi manda tanti bei messaggi positivi” ha svelato la figlia d’arte.

Avere una madre come Asia Argento e un padre come Morgan poteva significare davvero tanto dal punto di vista professionale per la giovane Anna Lou Castoldi, la figlia dei due artisti però ha sempre cercato di costruirsi un percorso tutto suo, arrivando a sfuggire dalla popolarità che per forza di cose era sempre lì in agguato, pronta ad esplodere con l’occasione giusta, che in questo caso potrebbe essere proprio Ballando con le stelle 2024.

