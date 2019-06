Asia Argento/ “Mi interessa parlare di attualità, ho molti punti di vista” (Realiti)

Asia Argento è pronta a ritornare sul piccolo schermo italiano, grazie a una nuova avventura che le permetterà di affiancare Enrico Lucci. Il conduttore sarà infatti alla guida di Realiti, un nuovo programma che prenderà il via su Rai 2 nella prima serata di oggi, mercoledì 5 giugno 2019, e l’attrice avrà il ruolo di saggia. Ovvero uno dei tre volti scelti per indagare sul rapporto fra società moderna e il mondo dell’online, fatto di like, selfie e narcisismo in primo piano. E proprio nei giorni precedenti al suo ritorno in tv, la Argento ha regalato nuove perle alla stampa italiana, attaccando innanzitutto l’ex Morgan. Combattuta e divisa anche in passato sull’affetto che prova verso l’ex compagno e padre della figlia Anna Lou, Asia sarà in tv in un giorno particolare per Marco Castoldi. Nella giornata di oggi infatti, sottolinea Today, il cantante dovrà abbandonare la sua casa, finita all’asta per via dei tanti debiti accumulati nel corso degli anni. Durante un’ospitata da Live – Non è la d’Urso, Marco Castoldi ha puntato il dito proprio contro la Argento, inquadrandola come responsabile della perdita. “Che mestizia Morgan“, scrive lei in un lungo sfogo sui social, “forse dalla panchina sulla quale finirai per dormire per non aver pagato le tasse per anni, avrai modo di riflettere“. La bomba però arriva alla fine dell’intervento di Asia tramite Stories: ai suoi occhi l’evento tragico che ha colpito il suo ex potrebbe avere addirittura un risvolto positivo. Potrebbe persino realizzare un nuovo album in seguito a 12 anni di assenza, “e drogarti sarà meno facile“. Si tratta dell’ennesima stoccata da parte dell’ex compagna, chiamata in causa proprio da Morgan nella speranza che potesse aiutarlo a riprendersi la sua amata casa di Monza.

Asia Argento: “Sono una persona solitaria”

Chiuso ogni profilo social: Asia Argento ha deciso di non subire l’ennesima ondata di polemiche, scatenata da alcune sue recenti dichiarazioni. A pochi giorni dal debutto di Realiti, dove da questa sera la vedremo nel ruolo di saggia/giurata, l’attrice italiana ha avuto persino un duro confronto con la sala stampa durante la presentazione del programma. “Non volevo diventare io la protagonista del reality“, dice ai giornalisti per motivare la sua presenza. Aggiungendo anche che solo in questo modo sarebbe riuscita a non finire di nuovo sotto inchiesta, per via del forte interesse scatenato da ogni suo post sui social. E infine lo stop assoluto sull’argomento Morgan e la sua vita privata, “perché sono dei punti interrogativi“. Come sottolinea Il Giornale, l’artista avrebbe scelto inoltre di prendersi una pausa dai social proprio per non influenzare il pubblico e soprattutto non attirare troppo i riflettori su di sé, se non grazie al reality. Il pubblico infatti sarà chiamato ad esprimere il proprio parere sui concorrenti che verranno presentati nel corso dello show, rigorosamente in diretta e sperimentale, come sottolineato dal direttore Carlo Freccero. “Mi interessa parlare di attualità“, ha aggiunto invece la Argento parlando della sua volontà di mettersi in gioco ancora una volta. Tutto il clamore che ha sempre riguardato la sua vita privata e pubblica è da attribuire invece alla sua natura da outsider: “sono una persona solitaria, semplice, vivo per i miei figli, per il lavoro“, ribatte l’attrice spiegando di come la sua immagine da vip non corrisponda del tutto a quella di Asia come persona.

