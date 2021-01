Asia Argento “Sergio Rubini superdotato”/ “Sposato con una bionda nevrotica (la Buy)”

Sono davvero giorni concitati questi per Asia Argento che è di nuovo uscita dal suo guscio, per non dire altro, per lanciare alla grande il suo libro tra racconti dietro le quinte della sua vita, violenze subite dalla madre e altri dettagli che hanno fatto già il giro del mondo. Nella sua biografia Asia Argento ha messo insieme la storia della sua vita ma, soprattutto, i suoi uomini e tra questi compare anche il regista Sergio Rubini all’epoca sposato con Margherita Buy. Nonostante questo, però, l’attrice e produttrice non ha risparmiato dettagli sulla loro liason etichettando la sua “moglie bionda” come isterica. In particolare, della Buy, Asia Argento ha scritto: “All’epoca sposato con un’attrice genere isterico-biondastro borghesuccia molto rispettata in Italia proprio per la sua immagine (vera) di una donna nevrotica”.

Asia Argento “Sergio Rubini superdotato”, poi la stoccata alla moglie dell’epoca, Margherita Buy

Nonostante il suo matrimonio sembra che il regista avesse una liason con Asia Argento che, a sua volta, lo tradiva spesso quando la notte lui la lasciava da sola ma questo non ha cancellato il ricordo indelebile di quello che succedeva tra le lenzuola visto che ha parlato di lui come di un superdotato. La loro liason è andata avanti per un po’ ma Asia Argento non rivela altri dettagli quindi non sappiamo se la Buy fosse al corrente di tutto oppure no. Fatto sta che adesso la questione è di dominio pubblico e in molti si chiedono adesso quale sarà la reazione dei diretti interessati alle sue parole.



