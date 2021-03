Asia e Kim, figli Mirko Casadei/ I nomi esotici e la passione per la musica

Mirko Casadei, classe 1972, ha due figli Asia e Kim. In un’intervista a Famiglia Cristiana, il figlio di Raoul Casadei ha spiegato perché i suoi figli hanno nomi così esotici, quasi da romanzo d’avventura: “Kim è il nome di un bambino italo-svizzero che ho conosciuto all’ asilo e che è diventato il mio migliore amico durante l’ infanzia; Asia invece è legato al periodo in cui facevo l’ animatore sulle navi con mia sorella Carolina. Ogni anno ritrovavo due nonni con una nipotina meravigliosa che, appena mi vedeva, si attaccava alle mie gambe. Ho scoperto poi che erano i genitori del cantante Paolo Belli, con cui poi sono diventato amico e che la bambina era sua figlia Asia”. Proprio la figlia Asia lo ha reso nonno di una bambina, Noa, ad appena 41 anni. Mirko è molto affezionato alla sua nipotina nata nel 2013: “È come se fossi diventato padre un’ altra volta. Sono perdutamente innamorato di lei: quando arrivo a casa, a qualsiasi ora della notte, la prima cosa che faccio è andare a vedere se dorme, come facevo con i miei figli”. Nel 2020 è nata la seconda nipotina Adele.

Come è morto Raoul Casadei/ "La polmonite non gli ha lasciato scampo"

Asia e Kim Casadei: la musica e la famiglia

Asia Casadei è diventata mamma in giovanissima età (è rimasta incinta all’ultimo anno di liceo), spiazzando buona parte della sua famiglia, sopratutto la zia Mirna, diventata mamma dopo i 40 anni. La famiglia Casadei abita nel famoso “recinto” di Villamarina di Cesenatico, dove ogni componente ha costruito la propria casa: i nonni, le zie Carolina e Mirna, Mirko con la compagna Sabrina e il figlio Kim, e per ultimi Asia con il fidanzato Denis, che lavora col padre a Cervia in un allevamento di cozze. Asia e Kim, amano la musica, come tutta la famiglia Casadei: “Mi piace cantare, ma mio padre non mi ha mai pressata affinché seguissi le sue orme. Mio fratello Kim, invece, è un ottimo musicista. Chissà, magari sarà lui a portare avanti il mestiere di nostro padre e nostro nonno”, ha raccontato Asia a EmiliaRomagnaMamma.it qualche anno fa.

