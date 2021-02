Asia e Sandy, figlie Jonathan Bachini/ “Non sappiamo nulla di lui da 3 anni”

Asia e Sandy, le figlie di Jonathan Bachini ospiti a Live Non è la D’Urso di Barbara D’Urso parlano del difficile rapporto con il padre. L’ex promessa del calcio italiano degli anni ’90 cade nel tunnel della droga rovinando la sua carriera di calciatore di Serie A e contemporaneamente anche la sua vita privata ne risente. Il matrimonio entra in crisi e con la ex moglie c’è una causa che si conclude nel peggiore dei modi. Le figlie da diversi anni non hanno alcun rapporto con il padre e hanno deciso di andare da Barbara D’Urso per lanciare un annuncio al padre che non vedono da circa tre anni. “Ormai sono circa 3 anni e mezzo che noi non sappiamo praticamente più nulla di nostro papà” – racconta Sandy. Poi è la volta della primogenita Asia: “tutto ciò che dico stasera lo dico anche per mia sorella che adesso è a casa. Reputo che mi ha fatto tanto male non a livello economico, ma morale. Se sono qua oggi è perchè voglio chiedere la motivazione esatta del perchè, non l’ho mai accusato di niente”.

Asia e Sandy, figlie Jonathan Bachini: “non vogliamo stravolgergli la vita”

Asia Bachini a Live Non è la D’Urso aggiunge: “quando è uscito il fatto del doping io non l’ho accusato di niente, ma da quando ha conosciuto questa donna è diventato apatico, non lo riconosco più. Da 3 anni e mezzo non ho più sue notizie, non so neppure se è vivo o morto”. Poi è la volta della sorella Sandy che racconta “l’ho anche chiamato, lui ha sentito il mio nome e ha chiuso il telefono”. Dal canto suo Asia precisa: “posso capire per quello successo con mia mamma, ma se io sono arrabbiata con te tu mi chiami, vieni a casa mia. Sono 2 anni e mezzo quasi 3 che non lo cerco più”. Sul finale l’appello al padre Jonathan Bachini: “l’unica cosa che potrei dirgli, non voglio stravolgergli la vita, ma almeno un minimo di rapporto con i tuoi figli per sapere come stanno, se hanno bisogno di qualcosa. La mia porta è sempre aperta” dice Sandy, mentre Asia “può anche togliere di mezzo me, sono la più grande, ma le più piccole deve esserci”.



