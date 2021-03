Asia Gianese “Sono a Dubai per lavoro”/ Scoppia la polemica sui vip all’Estero

Asia Gianese continua a far discutere e a distanza di un mese dal polverone che si è sollevato durante la sua partecipazione a Pomeriggio5, ieri sera a Live Non è la d’Urso è tornata nell’occhio del ciclone proprio per via delle sue continue partenze alla volta di Dubai, una volta per formazione e una volta per lavoro. Anche ieri sera la bella morettina si è collegata al salotto da Barbara d’Urso da Dubai (proprio come Guenda Goria che si trova all’Estero per lavoro) e la polemica è di nuovo montata visto che gli influencer stanno continuando a fare quello che vogliono, spostandosi da un Paese all’altro senza alcuna restrizione con la scusa di lavoro. A quel punto la polemica è sicuramente legittima visto che molti non riescono nemmeno ad andare a trovare i genitori mentre altri vanno a fare le vacanze ovunque e non solo all’Estero ma anche in Italia.

Asia Gianese di nuovo all’Estero nonostante la Pandemia e scoppia la polemica

In particolare, in studio, Vladimir Luxuria attacca i vip all’estero e a quel punto è proprio Asia Gianese che si giustifica: “Il mio è un progetto di vita. Sono qua da cinque mesi. Faccio formazione, mi pagano per le sponsorizzazioni e per le cose che faccio”. E a quel punto l’opinionista continua lanciando la sua provocazione: “Vorrà dire che adesso a Pasqua per andare a trovare i nostri genitori ci troviamo una scusa e facciamo tutti i furbi”. All’estero anche Guenda Goria che si mostra sui social tra dirette, mare e vita da vip mentre l’Italia è di nuovo in piena emergenza: “Non voglio difendere nessuno, io ho ho saputo che Guenda andava a Sarhm El Sheikh l’altro ieri”. Cosa ne sarà di questi vip oggi?

