Asia Valente, chi è/ Concorrente Grande Fratello Vip 4: “Mi basta chiedere e ottengo”

Nuova occasione televisiva per Asia Valente. La bella e provocante influencer è una delle nuove concorrenti del Grande Fratello Vip. Entrerà questa sera, 17 febbraio, nella Casa come possibile concorrente e sapremo nel corso delle prossime ore quale sarà il suo destino. Non è la prima volta che Asia cerca di conquistare un posto in un reality: nel 2018 ha partecipato a Saranno Isolani, spin off de L’Isola dei Famosi che permette a uno sconosciuto di poter ottenere un posto nello show ‘ufficiale’. “Partecipare all’Isola sarebbe come un modo per staccarsi da questa vita sfacciatamente mondana e ritrovarsi senza nulla e basarmi solo sulle mie forze.” aveva fatto sapere in quell’occasione.

Asia Valente, chi è la nuoca concorrente del Grande Fratello Vip

Asia Valente è nata nel 1997 a Benevento, in Campania. Dopo gli studi si è trasferita a Milano dove ha seguito il sogno di poter sfondare nel mondo dello spettacolo. E se la prima occasione vera e propria è arrivata con Saranno Isolani, la seconda inizia questa sera grazie al Grande Fratello Vip. “Mi basta chiedere e io ottengo” aveva dichiarato solo qualche tempo fa, mostrando tutta la sua sicurezza. Riuscirà a mostrarla anche nel corso di questa nuova avventura? Staremo a vedere!

