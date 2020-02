Asia Valente squalificata?/ Video: spoiler lite Bugo-Morgan (Grande Fratello Vip 4)

Clamoroso colpo di scena al Grande Fratello Vip 4: Asia Valente squalificata? La nuova inquilina della Casa più spiata d’Italia, peraltro neppure ancora certa della sua permanenza, poiché, stando a quanto annunciato da Alfonso Signorini, soltanto una fra lei Teresanna Pugliese e Sara Soldati potrà rimanere in gioco, l’ha fatta veramente grossa, contravvenendo al rigido regolamento predisposto dalla produzione del reality show targato Canale 5, che prevede il divieto assoluto per qualsiasi new entry di aggiornare i concorrenti circa quanto accaduto nel mondo esterno durante la loro permanenza al GF Vip 2020. Così, la bionda influencer ha svelato a tutti quanto successo al Festival fra Bugo e Morgan, confuso peraltro con Cristiano Malgioglio: “Ragazzi, a Sanremo è successo un casino assurdo” , ha detto Asia Valente. “Praticamente c’era Malgioglio, no Morgan, scusate. Doveva cantare con un tipo sconosciuto. Morgan è entrato sul palco cantando parole che vanno contro di quello e quello ha lasciato il palco”. Fra lo stupore generale, Paola Di Benedetto ha ripreso la compagna d’avventura: “Ti hanno detto che non potevi dircelo?”. E subito la regia ha cambiato inquadratura…

ASIA VALENTE SQUALIFICATA? LA PRODUZIONE LA CHIAMA IN CONFESSIONALE…

Asia Valente squalificata dal Grande Fratello Vip 4, dunque? Al momento non ancora, anche perché, come ricordavamo in precedenza, non è neppure una concorrente ufficiale, al momento. Soltanto nella puntata di domani, venerdì 21 febbraio, si scoprirà se lo diventerà. Nonostante ciò, tuttavia, la produzione non ha voluto farla passare liscia all’influencer, convocata d’urgenza in confessionale. Non è dato sapersi cosa le sia stato detto, però è presumibile che gli autori della trasmissione, udito quello che a tutti gli effetti può essere definito uno spoiler, abbiano avvertito l’esigenza di rammentarle cosa è proibito fare nella Casa del Grande Fratello, ovvero raccontare agli altri inquilini cosa sta accadendo al di fuori di quelle mura. Questo perché chi partecipa al reality show vive in una condizione di isolamento totale e gli unici contatti con il mondo esterno sono rappresentati dagli stessi autori del programma e dagli psicologi messi a loro disposizione. Alcune eccezioni, in realtà, si sono verificate nel corso delle puntate, quando Alfonso Signorini ha organizzato incontri a sorpresa con familiari, fidanzati e amici.





