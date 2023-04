Asili nido e scuole materne, flop PNRR/ Criteri sbagliati e più divario tra territori

Apertura di asili nido e scuole dell’infanzia per ridurre le differenze tra Nord e Sud: la misura, parte del Pnrr, avrebbe dovuto migliorare le opportunità educative e l’occupazione femminile grazie ai tre miliardi per la parte edilizia e circa un miliardo, stanziato dalla Legge di Bilancio 2022, per le spese di gestione. Eppure, la misura, avvantaggia i territori che hanno una posizione migliore, mentre quelle piazze che sono già indietro, rischiano di rimanere così a causa della scadenza al 30 giugno 2023 per l’avvio dei lavori.

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha assicurato all’Anci che il governo avrebbe negoziato con l’Ue un rinvio della scadenza, che però ancora non è arrivato. Ma anche con il rinvio, sottolinea Repubblica, rimarrebbero soltanto due anni per completare i lavori e sei mesi per collaudarli. “Lo stato di avanzamento dei progetti non è omogeneo. I Comuni che si sono mossi per primi, o che hanno aderito agli accordi quadro di Invitalia, sono più avanti, tutti gli altri sono in difficoltà” ha spiegato Andrea Gavosto, direttore della Fondazione Agnelli. Più indietro, dunque, sono i comuni del Sud.

Asili Nido, il PNRR aumenta il divario tra Nord e Sud?