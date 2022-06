Assegno unico 2022/ Ancora pochi giorni per ricevere gli arretrati

L’INPS ha ufficializzato le date per il pagamento dell’assegno unico 2022. Questo vedrà l’attribuzione di un bonus da 120 euro previsto dal nuovo dl Semplificazioni per i figli affetti da disabilità. Il beneficio verrà assegnato prevalentemente a coloro che hanno presentato la domanda nel marzo 2022.

Invece coloro che non hanno effettuato la richiesta del modello ISEE, hanno tempo fino a pochi giorni per poter completare la propria pratica e ricevere entro la fine del mese tutti i sussidi di cui necessitano.

Assegno unico 2022: quando avverrà l’erogazione del bonus di 120 euro

L’erogazione dell’assegno unico avviene solitamente a metà del mese, ma le scadenze variano a seconda del soggetto beneficiario.

Dal primo giugno 2022 è possibile dunque richiedere integrazioni sulla base delle normative che sono cambiate nel corso del tempo e in particolare da marzo 2022. Infatti nel nuovo decreto semplificazioni alcuni familiari possono ricevere un bonus di 120 euro.

Naturalmente il sussidio può essere erogato soltanto previa compilazione della domanda sul sito dell’Inps accedendo con spid cie e cns.

I fondi verranno erogati entro il 15 giugno principalmente a coloro che hanno ricevuto il sussidio nei primi tre mesi dell’anno e per coloro che entro aprile hanno presentato la domanda.

Assegno unico 2022: entro quando è possibile chiedere gli arretrati

Soltanto le famiglie che hanno presentato la richiesta di ottenimento del sussidio entro il 30 giugno 2022, potranno ricevere anche gli arretrati, ma per chi presenterà domanda a luglio ciò non potrà avvenire.

L’assegno unico varia da 50 e 175 euro a seconda delle condizioni del nucleo familiare, dell’età dei figli oppure della presenza di invalidi a carico.

Per quanto concerne i figli disabili ad esempio, il decreto semplificazioni prevede l’erogazione di un contributo di 120 euro per il 2022 per tutti quei redditi inferiori a 25000 euro.











