Assegno unico 2023, aumenti dopo adeguamento/ Importi aggiornati e nuove fasce Isee

Aumenti per tutti coloro che percepiscono l’assegno unico 2023, la misura di supporto per le famiglie che hanno figli a carico e che è stata recentemente introdotta in Italia. L’obiettivo è aiutare le famiglie a gestire le spese per la cura e l’educazione dei loro figli, garantendo un contributo mensile erogato dallo Stato. A partire da marzo si apre una nuova fase, di cui si occuperà in maniera autonoma l’Inps, perché chi ha fatto la domanda per l’assegno unico universale non dovrà ripeterla. Sarà invece necessario mandare nuovamente la dichiarazione relativa all’Isee familiare per valutare eventuali modifiche all’importo che viene erogato.

Dunque, si tratta di un passaggio tutt’altro che trascurabile, in quanto chi non invierà tale documento subirà una riduzione dell’importo riconosciuto al minimo previsto. L’importo dell’assegno unico 2023 varia da un minimo di 50 euro mensili, per un figlio minore senza Isee con un Isee superiore a 40mila euro, ad un massimo di 175 euro al mese, in questo caso per un figlio minore con Isee fino a 15mila euro.

ASSEGNO UNICO 2023, NUOVI IMPORTI E FASCE ISEE

Dalle cifre aggiornate emerge che per chi ha i figli tra 18 e 21 anni, gli importi variano invece da un minimo di 25 euro al mese ad un massimo di 85 euro. L’indicizzazione non ha un impatto solo sugli importi, ma anche sulle soglie Isee. Infatti, la platea dei beneficiari dell’importo minimo dell’assegno unico 2023 diminuirà rispetto all’anno precedente, in quanto verrà erogato solo per Isee superiori a 43.240 euro, quindi non più per Isee superiori a 40.000 euro. Per quanto riguarda invece la prima fascia Isee, passerà da 15mila a 16.215 euro, invece la seconda da 20mila a 21.620 euro. L’importo dell’assegno unico 2023 per chi ha Isee fino a 16.215 euro passerà da 175 a 189 euro. Per chi ha fino a 21.620 euro di Isee, invece, salirà da 150 a circa 162 euro. In caso di Isee fino a 27mila euro, passerà da 125 a 135 euro, invece per chi ha fino a 32mila euro di Isee, salirà da 100 a 108 euro. Per chi ha un Isee fino a 37mila euro, crescerà da 75 a 81 euro. Infine, per chi ha un Isee di 43.240 euro o più, l’importo dell’assegno unico 2023 aumenterà da 50 a 54 euro.

