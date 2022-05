Assemblea Cei, elezione nuovo Presidente vescovi/ Terna di candidati a Papa Francesco

RIUNITA L’ASSEMBLEA CEI OGGI IN VATICANO: PAPA FRANCESCO SCEGLIERÀ IN UNA TERNA

Si riunisce oggi in Vaticano l’assemblea della Cei per l’elezione del nuovo Presidente dei vescovi italiani, che succederà al Cardinal Gualtiero Bassetti: la fine del mandato per l’arcivescovo di Perugia, così come quella del segretario Cei Russo, pone la Chiesa italiana davanti ad una sfida molto importante.

Papa Francesco infatti non ha nascosto negli scorsi mesi la volontà di voler “cambiare registro” per inaugurare una stagione di grandi riforme e rinnovamento nella Chiesa italiana, forse non del tutto convinto dalla messa a punto delle riforme inaugurate nelle ultime due gestioni Bagnasco e Bassetti. Serve una «Chiesa in uscita», come auspicava il Santo Padre nel convegno Cei del 2015, ricordato anche di recente: «Uscire con fiducia dalle proprie sicurezze, trovare l’audacia di percorrere le strade di tutti, non credenti inclusi, sprigionare la forza per costruire piazze di incontro e per offrire la compagnia della cura e della misericordia a chi è rimasto ai bordi».

COME SI ELEGGE IL NUOVO PRESIDENTE CEI

Da quest’anno cambiano le regole per eleggere il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana: i vescovi dovranno infatti concordare tre nomi da proporre a Papa Francesco il quale sarà poi lui a prendere la scelta definitiva.

Verosimilmente, la terna che uscirà dall’assemblea plenaria della Cei riunita oggi in Vaticano dovrebbe giungere sul tavolo del Santo Padre tra domani e mercoledì: a quel punto sarà il Pontefice a prendere la decisione e comunicare all’assemblea chi sarà il nuovo Presidente della Cei. Di norma, i Presidenti della Chiesa italiana diventano nel giro di qualche mese anche nuovi cardinali, se ovviamente non lo sono già prima dell’elezione. L’assemblea elettiva durerà dal 23 al 27 maggio, con prevista venerdì alle ore 13.30, nella Sala Giovanni Paolo II dell’Istituto Maria Santissima Bambina (Via Paolo VI, 21), la conferenza stampa conclusiva con il probabile annuncio del nuovo Presidente Cei. Per tutte le altre informazioni e regole dell’assemblea Cei, questo è link giusto da consultare.

CANDIDATI E FAVORITI PER IL PROSSIMO PRESIDENTE CEI

Dagli abusi alla crisi economica, dall’evangelizzazione alle nuove sfide sui diritti civili e sull’etica, ma anche i rapporti con il Vaticano e la politica italiana e infine la crisi delle vocazioni: sono tante le sfide che il nuovo Presidente della Cei dovrà affrontare in “tandem” con il Papa che più volte ha insistito in questi anni sulla necessità di “riformare” anche la Chiesa italiana. In più, con l’elogio avvenuti il 21 maggio scorso da parte di Papa Francesco per il mondo dei pro-life – e contro aborto, eutanasia, unioni gay e utero in affitto – potrebbe essere un indizio verso dove potrà andare la sua scelta per il prossimo n.1 della Cei, negli ultimi anni abbastanza restia a schierarsi sul fronte dei “diritti” (ad eccezione del recente Ddl Zan, ndr).

Tra i candidati “favoriti” ad entrare nella terna finale per la nuova guida della Conferenza Episcopale Italiana vi sono ad oggi l’arcivescovo di Bologna, Cardinal Matteo Zuppi, e l’arcivescovo di Siena, Card. Paolo Lojudice. Il primo è stato di recente accostato addirittura al ruolo di favorito in un possibile prossimo Conclave in Vaticano, mentre il secondo rappresenta il “simbolo” del prete di periferia che tanto piace al Santo Padre. Romano di Torre Maura, parroco a Tor Bella Monaca, Lojudice ama ricordare quello che Papa Francesco ricorda ai nuovi cardinali: «il Papa non ti dà una medaglia ma dice “continua a sporcarti le mani come facevi”». Dietro però ai super favoriti Zuppi e Lojudice diversi i possibili vescovi “outsider” per entrare in terna: Giuseppe Petrocchi (L’Aquila), Erio Castellucci (Modena) e Domenico Battaglia (Napoli) sono i principali elencati dall’ANSA, citando fonti della Santa Sede.

