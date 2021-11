Assisi, donna ruba scarpe in un negozio/ “Ho fatto vaccino Covid, sono fuori di me”

Sorpresa a rubare scarpe in un negozio, una donna è stata denunciata a piede libero per furto dai carabinieri, a cui ha spiegato di non essersi resa conto delle sue azioni perché da qualche ora le era stato somministrato il vaccino anti Covid. La vicenda surreale ha avuto luogo ad Assisi e ha dell’incredibile per la giustificazione della donna, che è stata vista aggirarsi all’interno del negozio e a provarsi diverse scarpe in esposizione. Un atteggiamento che ha insospettito gli addetti ai controlli, che infatti hanno poi chiamato i carabinieri.

Stando a quanto riportato da Tgcom24, dagli accertamenti eseguiti dopo la segnalazione è emerso che la signora tra una prova e l’altra aveva nascosto un paio di scarpe nella sua borsa. Poi ha provato ad uscire dal negozio, ma così ha fatto scattare l’allarme antitaccheggio. Non si è però fermata, ma è anzi arrivata alla sua auto, dove però è stata raggiunta dai carabinieri, che l’hanno controllata e poi l’hanno condotta in caserma e denunciata.

“SONO FUORI DI ME PER VACCINO COVID”

“Sono fuori di me, ho appena fatto il vaccino“, questa la scusa singolare della donna sorpresa a rubare un paio di scarpe in un negozio di Assisi. I militari, dopo averla portata in caserma, le hanno chiesto le motivazioni del furto. A quel punto la signora ha risposto che non si era resa conto di quello che ha fatto “perché poche ore prima si era recata in un centro vaccinale per farsi somministrare il vaccino“. Una spiegazione a dir poco sorprendente, ma in ogni caso i militari dell’Arma sono andati avanti con le procedure, formalizzando la denuncia a piede libero della stessa.

Invece secondo il Corriere dell’Umbria un altro caso surreale si è verificato di recente, per la precisione a inizio settembre, quando un uomo positivo al Covid si era fermato al bar con gli amici prima di andare a fare il tampone di controllo ed è stato denunciato dai carabinieri essendo stato sorpreso a prendere un caffè in un locale anziché essere in quarantena perché col Covid.



