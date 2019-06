Asterix alle Olimpiadi/ Su Italia 1 il film con Gerard Depardieu (29 giugno 2019)

Asterix alle Olimpiadi va in onda sulle frequenze di Italia 1 oggi, 29 luglio, a partire dalle ore 21:10. Si tratta di un film francese realizzato in coproduzione con altri paesi europei quali Germania Italia e Spagna nell’anno 2008 prendendo naturalmente sì. famoso fumetto che è stato scritto da Renè Goscinny e Albert Uderzo. La sceneggiatura è stata trattata da Thierry Arbogast, la regia è stata curata da Frederic Forestier e Thomas Langmann, le musiche della colonna sonora sono state composte da Frederic Talgorn, la scenografia è frutto del lavoro di Aline Bonetto ed i costumi di scena sono stati disegnati e realizzati da Madeline Fontaine. Nel cast troviamo Clovis Cornillac, Gerard Depardieu, Alain Delon, Benoit Poelvoorde, Vanessa Hassler e Jean Pierre Cassell.

Asterix alle Olimpiadi, la trama del film

Andiamo a dare uno sguardo alla trama di Asterix alle Olimpiadi. Un gallo si innamora perdutamente di una principessa greca la quale a sua volta innamorato di dubbi. Il loro rapporto al momento si basa su una serie di lettere che si scambiano costantemente in quanto vivono in villaggi distanti moltissimi chilometri. Deciso nel voler essere a fianco della propria principessa il gallo si mette in viaggio per raggiungere il suo palazzo presente ad Atene dove però scopre come la donna sia stata promessa dal proprio padre al figlio di Cesare, Bruto. Una cosa che naturalmente non viene accettata nemmeno dalla stessa principessa la quale di comune accordo col proprio innamorato convince il proprio padre di organizzare delle Olimpiadi per decretare chi tra i due pretendenti sia effettivamente degno della sua mano. A questo punto il gallo deciso nell’impresa di battere Brutto il quale a sua volta farà leva su un supporto dei tanti soldi a sua disposizione, si farà aiutare in questa impresa dagli amici di sempre Asterix e Obelix e Panoramix.

Tuttavia le cose si complicano immediatamente in quanto le grandi prestazioni ottenute dai Galli nelle varie prove di forza corsa non vengono ritenute valide ed anzi viene effettuata la squalifica in quanto grazie ad un controllo antidoping si scopre gli effetti straordinari nella porzione preparata dallo stesso Panoramix. Bruto che ha come principale obiettivo non solo quello di avere al proprio fianco la splendida principessa greca ma anche e soprattutto quello di uccidere il proprio padre Cesare e quindi riprende nel posto a controllo dell’impero, mette in campo tutto il suo potere ed in particolar modo riesce anche a corrompere i vari giudici deputati a controllare la correttezza delle varie gare. Quando tutto sembra essere piaciuto e soprattutto dopo che lo stesso druido Panoramix viene rapito dagli uomini di Bruto, Asterix con estrema maestria riesce a convincere il potente Cesare sulla correttezza messa in campo più volte dal proprio figlioccio il che rende le vittorie di Roma assolutamente inique. Cesare trovandosi d’accordo con le parole del Gallo decide di azzerare tutte le precedenti prove e quindi di prevedere un’ultima prova finale per decidere chi tra i due contendenti possa effettivamente prendere in sposa la bella principessa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA