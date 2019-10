Asteroide 1998 HL1 sfiorerà oggi la Terra/ Video streaming: visibile dall’Italia

E’ tutto pronto per il passaggio ravvicinato dell’asteroide 1998 HL1 alla Terra: appuntamento alle 19.21 di oggi, venerdì 25 ottobre 2019. Il sasso spaziale è stato classificato dalla Nasa come Potentially Hazardous Object/Asteroid (“potenzialmente pericoloso”), transitando a 6,2 milioni di chilometri dal nostro pianeta, più o meno sedici volte la distanza che c’è tra Terra e Luna. Una distanza di sicurezza che non allarma, dunque: il passaggio dell’asteroide sarà osservabile anche dall’Italia. Come evidenziato da Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope Project, è necessario un telescopio con 200 millimetri di diametro. Per chi volesse fare una fotografia, invece, basterà un diametro inferiore e servirà collegare il reflex e altre fotocamere allo strumento. Appassionati e non pronti a condividere sui social network uno scatto dell’enorme sasso, mentre per gli scienziati arriva un appuntamento molto importante per approfondire e studiare in profondità il fenomeno.

ASTEROIDE 1998 HL1, LA DIRETTA VIDEO STREAMING DEL FENOMENO NATURALE

«Il suo passaggio è previsto a una distanza ravvicinata, ma di tutta sicurezza. Grazie alle dimensioni dell’asteroide, di tutto rispetto, e alla distanza dalla Terra relativamente modesta che raggiungerà nei prossimi giorni sarà possibile osservarlo anche con piccoli telescopi amatoriali, con un diametro di 200 millimetri o superiore, apprezzandone il movimento tra le stelle», la conferma di Masi ai microfoni dell’Ansa, con l’astrofisico italiano che ha sottolineato poco dopo: «Al momento della minima distanza dalla Terra l’asteroide sarà osservabile dall’Italia tra le stelle della costellazione del Triangolo, per poi scivolare nel corso della notte in quella dell’Ariete». Ricordiamo che il Virtual Telescope ha già immortalato l’asteroide 1998 HL1 in due occasioni, rispettivamente il 19 e il 21 ottobre 2019. Come seguire l’evento in diretta video streaming? Vtp offrirà lo spettacolo su Youtube, qui di seguito il video





