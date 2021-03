Astor Piazzolla/ Chi è il re del “Nuevo Tango”

Google rende omaggio al grande Astor Piazzolla. Il Doodle di oggi infatti, illustrato dall’artista ospite José Saccone di Buenos Aires, celebra in quello che sarebbe stato il giorno del suo centesimo compleanno il celebre compositore argentino nonché virtuoso suonatore di bandoneón, che ha rivoluzionato il tango tradizionale per creare un genere ibrido noto come “nuevo tango“, considerato come un genere a parte proprio per le sue caratteristiche peculiarità.

Astor Piazzolla è nato a Mar del Plata, in Argentina, nel 1921 e si è trasferito con la sua famiglia a New York ancora in giovane età. Quando suo padre gli comprò un bandoneón, uno strumento argentino simile alla fisarmonica che è essenziale per il suono del tango, divenne rapidamente noto come un bambino prodigio per il suo talento di capire e interpretare la musica, e scrisse il suo primo tango a 11 anni, imponendosi tra i più giovani compositori del genere. Fu il primo passo di un cammino fatto di straordinari successi, con Piazzolla che riuscì a fondere la sua grande passione per il tango e il jazz, diventando un istituzione a livello mondiale per gli amandi del genere.

ASTOR PIAZZOLLA E LA BEND “OCTETO BUENOS AIRES”

Nel 1937, Astor Piazzolla tornò in Argentina dove il tango tradizionale regnava ancora sovrano. Una volta tornato a casa, Piazzolla abbandonò effettivamente il tango per studiare musica classica e diventare un compositore classico modernista. Viaggiò a Parigi con una borsa di studio per fare apprendistato sotto l’insegnamento dell’eminente compositrice francese Nadia Boulanger, che lo preparò per il suo nuovo ritorno a casa nel 1955. Di nuovo in Argentina, applicò gli anni di studio classico al suono del tango e formò la sua band “Octeto Buenos Aires”. Coniato come il “nuevo tango”, il fresco genere di Piazolla incorporò elementi di jazz e musica classica con nuovi strumenti, cambiando il tempo, il suono e la tradizione del ballo. Durante la sua vita, si stima che Piazzolla scrisse circa 3.000 composizioni originali e ne registrò altre 500. In onore del suo centesimo compleanno, la Fondazione Astor Piazzolla ha recentemente annunciato il concorso Piazzolla Music per solisti ed ensemble, proprio per alimentare la passione e il talento di giovani compositori che, come Piazzolla quasi cento anni fa, stanno muovendo oggi i loro primi passi nel mondo del tango.





