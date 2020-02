Atlantia, revoca concessione autostrade/ L’ad Bertazzo “Sarebbe catastrofe per tutti”

Il premier Giuseppe Conte si è detto pronto a valutare una nuova proposta di Atlantia, per evitare di revocare loro la concessione sulle autostrade. Carlo Bertazzo, il numero uno dell’azienda, ha risposto così al presidente del consiglio, intervistato dai microfoni del Corriere della Sera: “Siamo disponibili a proseguire il dialogo con il governo per condividere un progetto di ammodernamento e sviluppo nell’interesse del Paese. Serve un’intesa su Autostrade – prosegue il manager di Atlantia – con più investimenti e regole inflessibili”. Secondo Bertazzo, un’eventuale revoca delle concessioni ad Autostrade per l’Italia, sarebbe una “catastrofe per tutti. Verrebbe distrutta un’azienda che ha fatto la storia dell’Italia, con oltre 7mila dipendenti e un piano d`investimenti di 14 miliardi di euro. Serve un’intesa su Autostrade con più investimenti e regole inflessibili”. Nel caso in cui si attuasse realmente la revoca, Aspi farebbe un buco da dieci miliardi di euro, una perdita importante per le numerose famiglie italiane che detengono ben 750 milioni di euro di obbligazioni, ma anche per Cassa Depositi e Prestiti e la Banca Europea degli Investimenti.

ATLANTIA, REVOCA AUTOSTRADE, BERTAZZO “SONO STATI COMMESSI ERRORI”

“E’ inutile negare – ha aggiunto Bertazzo con molta onestà – che sono stati commessi errori (riguardo alla vicenda del ponte Morandi di Genova ndr) e Aspi sta pienamente collaborando con la Procura di Genova affinché ogni responsabilità venga individuata. Oggi abbiamo la piena consapevolezza che la rete autostradale ha bisogno di molti più investimenti e di molta più manutenzione. Per questo a gennaio Aspi ha presentato un nuovo piano industriale con un forte incremento degli investimenti, per il rinnovamento e le manutenzioni. Vogliamo ricostruire un rapporto di fiducia con le istituzioni e i cittadini: abbiamo il dovere di garantire autostrade sicure”. Il nuovo piano di Atlantia, come riferisce Il Messaggero, prevede investimenti per 7.5 miliardi di euro fino al 2023 in sola manutenzione, nonché controllo e ammodernamento della rete autostradale italiana. Una cifra che è stata raddoppiata rispetto a quanto preventivato in precedenza, per dimostrare le buone intenzioni della stessa Atlantia. Non vanno poi dimenticati i 600 milioni di euro per ricostruire il ponte Morandi e aiutare le famiglie delle 43 vittime, nonché finanziare le imprese colpite dal crollo. Basterà?

