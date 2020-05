Atm Milano metro e bus/ Come funzioneranno metropolitana e mezzi in Fase 2: le regole

Pubblicità

Come ci si muoverà a Milano con i mezzi pubblici Atm, sia in superficie sia in metropolitana? L’Azienda Trasporti Milanesi ha diffuso un comunicato stampa per informare gli utenti sulle nuove modalità nelle quali verrà effettuato il servizio Atm nella Fase 2, che come ben sappiamo prevederà da domani, lunedì 4 maggio, la ripresa graduale delle attività produttive ma con norme molto stringenti per evitare che ciò significhi una pericolosa risalita del contagio da Coronavirus.

Il settore dei trasporti pubblici è sicuramente uno dei più delicati, in particolare in una metropoli come Milano, nella quale da domani ricomincerà ad affluire un buon numero di pendolari, certamente inferiore a un lunedì normale ma altrettanto certamente superiore a quello delle ultime settimane. Di conseguenza Atm sarà chiamata a uno sforzo notevole: l’Azienda ricorda che per usare i mezzi pubblici sarà necessario indossare mascherina e guanti e rispettare il distanziamento di un metro, che comporta una riduzione drastica della capacità di trasporto: i mezzi potranno garantire circa il 25% della normale capacità di carico.

Queste limitazioni, definite dalle Autorità, avranno un impatto notevolissimo sul servizio di trasporto pubblico a Milano. Potrà essere necessario attendere in coda alle stazioni della metropolitana e alle fermate di bus e tram prima di poter salire a bordo. Inevitabilmente, i tempi di viaggio saranno maggiori e Atm invita gli utenti a tener conto di ciò.

ATM: COME VIAGGERANNO METROPOLITANA E MEZZI DI SUPERFICIE A MILANO

La collaborazione di tutti i passeggeri sarà fondamentale, ricorda sempre Atm: cambierà completamente il modo di muoversi, il viaggio sarà scandito da nuovi tempi e nuove regole e rispettare i requisiti richiesti dalle Autorità sarà il primo passo per viaggiare in sicurezza. Il servizio garantito da Atm sarà a pieno regime, dunque i mezzi pubblici a Milano viaggeranno secondo il normale orario di un giorno feriale lavorativo, il che però come visto significherà circa un quarto della normale capacità di trasporto.

Per aiutare i passeggeri, Atm metterà in campo tutto il personale disponibile nelle principali stazioni e fermate. In metropolitana, per regolamentare il flusso dei viaggiatori nelle stazioni, Atm procederà alla chiusura dei tornelli, in funzione del numero di utenti che già si troveranno all’interno delle banchine e dei treni. Specifici annunci informeranno sulla situazione e comunicheranno la necessità di attendere, suggerendo di mantenere la fila sempre rispettando le distanze.

In superficie, su bus, tram e filobus non è previsto un sistema di controllo specifico: i passeggeri sono invitati a salire a bordo solo se lo spazio all’interno del mezzo consente il distanziamento necessario. La porta anteriore dei mezzi di superficie continuerà a non sarà utilizzabile. In caso di affollamento, il conducente e la sala operativa valuteranno le azioni da intraprendere, coinvolgendo eventualmente le Forze dell’Ordine.

ATM: SUGGERIMENTI PRATICI PER L’UTILIZZO DEI MEZZI PUBBLICI

Come già ricordato, su ogni mezzo di trasporto pubblico sarà necessario il rispetto dell’uso delle mascherine, dei guanti e del distanziamento da parte dei passeggeri: tutto ciò è demandato alla collaborazione e al senso di responsabilità di ogni cittadino.

Viste le limitazioni imposte, Atm invita la clientela a pianificare i propri spostamenti a Milano, cercando di evitare gli orari di maggior affluenza, vale a dire le tradizionali ore di punta del primo mattino (7.00-9.00) e del pomeriggio (17.00-19.00). Per favorire i corretti comportamenti da parte dei passeggeri, Atm ha studiato una specifica segnaletica e una campagna di informazione dedicata, con marker a terra e sui sedili, sui mezzi e alle fermate.

Nelle principali stazioni della metropolitana, percorsi obbligati guideranno i passeggeri grazie ad un’apposita segnaletica, già presente in alcune fermate della metro e che progressivamente verrà estesa sulla rete. Atm ha realizzato inoltre una campagna di sensibilizzazione con le disposizioni da rispettare per utilizzare i mezzi pubblici.



