Attacco a Rommel/ Su Rete 4 il film con Richard Burton (25 giugno 2020)

Attacco a Rommel va in onda su Rete 4 per il pomeriggio di oggi, giovedì 25 giugno, alle ore 16:35. Si tratta di una pellicola realizzata nel 1971 gli Stati Uniti d’America con la regia affidata a Henry Hathaway ed il soggetto è stato tratto dall’operazione Daffodil effettuata nel corso del secondo conflitto mondiale contro la base navale italo-tedesca di Tobruk in Libia. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Hal Mooney e nel cast sono presenti Richard Burton, Wolfgang Preiss, Danielle De Metz, Karl-Otto Alberty e John Orchard.

Attacco a Rommel, la trama del film

Ecco la trama di Attacco a Rommel. Ci troviamo nell’anno 1942 in un momento particolarmente importante che deciderà per sempre l’esito della Seconda Guerra Mondiale. Le forze alleate stanno pianificando lo sbarco nelle coste dell’Africa del nord e in particolar modo per effettuare un attacco al porto di Tobruk che veniva controllato dalle forze tedesche e italiane. La missione prevede un supporto logistico importante che viene affidato al capitano Alex poster del servizio segreto britannico il quale deve cercare di distruggere Quindi mettere fuori servizio le sue fortificazioni che il potente è famoso colonnello Rommel ha voluto prevedere per prevenire ogni genere di proprio nei pressi del Porto che dal punto di vista logistico è molto importante. Una volta che capitano ha raggiunto il deserto della Libia riesce a liberare un gruppo di prigionieri grazie ai quali avrà il necessario aiuto e riuscire a ottenere il controllo di alcuni mezzi blindati dell’esercito tedesco e quindi Mizar Sì all’interno delle fila che.

In questo modo è il capitano britannico riesce a mettere in essere una vera e propria marcia verso Tobruk che non viene assolutamente disturbare dalle forze di Michele quali non sanno di questa missione segreta. Il capitano si farà apprezzare per l’estremo coraggio che saprà avere durante le varie operazioni ed in particolar modo arrivando a distruggere L’importante base segreta dei tedeschi dove venivano conservati ingenti quantitativi di carburante destinato a tantissimi Panzer che si trovavano in quella zona. Inoltre il capitano riuscirà anche per distruggere di alcune batterie costiere che erano importantissime Per consentire alle forze alleate di effettuare il bombardamento prima dello sbarco delle truppe. Il capitano Tuttavia Sarà fatto prigioniero ma nel proprio animo sa di aver fatto la cosa giusta tant’è che il suo sacrificio Sara importantissimo per consentire alle forze alleate di avere la meglio in una guerra quanto mai complessa e dispendioso.



