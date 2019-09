Attacco con droni a raffinerie di petrolio saudite/ Usa vs Iran, rischio escalation

E’ di nuovo alta tensione fra gli Stati Uniti e l’Iran, dopo gli attacchi con i droni avvenuti nelle scorse ore presso due importanti raffinerie dell’Arabia Saudita, fra cui l’impianto petrolifero più grande al mondo. Nonostante l’azione sia stata rivendicata dai ribelli yemeniti vicini alla repubblica islamica, a Washington sono convinti che dietro queste azioni criminali vi sta Teheran. A rendere pubblici i sospetti è stato il segretario di stato americano, Mike Pompeo, che uscendo allo scoperto ha ammesso: “non c’è alcuna prova che gli attacchi siano arrivati dallo Yemen”. Nel contempo il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha chiamato via telefono il principe ereditario saudita Mohammad bin Salman “per offrire il suo sostegno all’autodifesa dell’Arabia Saudita e condannare fortemente l’attacco a importanti infrastrutture energetiche”, come comunica la Casa Bianca.

ATTACCO CON DRONI A RAFFINERIE SAUDITE: USA VS IRAN

Accuse rimandate al mittente quelle oltre oceano, con l’Iran che ha replicato: “Tali accuse e osservazioni sterili e indiscriminate – le parole di Abbas Mousavi, portavoce del ministero degli Esteri iraniano – sono incomprensibili e insensate. Un pretesto per giustificare azioni future contro l’Iran”. Riad è stata costretta a interrompere momentaneamente la produzione di greggio, bloccatasi di circa la metà, e gli Usa si dicono pronti ad utilizzare le proprie riserve petrolifere: “pronti a impiegare le riserve petrolifere strategiche – fanno sapere sempre da Washington – se necessario, per compensare qualsiasi interruzione dei mercati petroliferi”. Secondo le stime, la perdita di petrolio sarebbe pari a circa 5 milioni di barili al giorno, anche se il vero rischio non è economico bensì politico, visti i rapporti tutt’altro che buoni fra Stati Uniti e Iran. “Azioni violente contro aree civili e infrastrutture vitali per l’economia globale aggravano solo il conflitto e la sfiducia”, sono le parole del presidente saudita Bin Salman, che ha poi aggiunto che Riad “vuole ed è in grado di far fronte a questa aggressione terroristica”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA