Attentati 11 settembre 2001, World Trade Center/ Giorno di commemorazione a New York

Inizierà fra poche ore negli Stati Uniti il giorno di commemorazione per le vittime degli attentati alle Torri Gemelle di New York dell’11 settembre 2001. Come da tradizione verranno letti i nomi di tutte le persone che hanno perso la vita, e per l’occasione verranno dedicati sei monoliti a coloro che sono morti a seguito degli attacchi, perché esposti alle sostanze tossiche delle macerie di Ground Zero. Già perché quel giorno non morirono soltanto coloro che si trovavano nelle Twin Tower, lavoratori, turisti, pompieri o agenti, ma anche i newyorkesi che vennero esposti al micidiale mix di sostanze cancerogene sprigionate dal crollo dei due edifici più grandi al mondo. Si calcola che in totale vennero interessate circa 400mila persone, e di queste più di 51mila hanno fatto richiesta al fondo di indennizzo per le vittime, il cosiddetto Vcf, che ha appunto l’obiettivo di risarcire coloro che sono morti o che si sono ammalati dopo quel maledetto giorno di 18 anni fa.

ATTENTATI 11 SETTEMBRE, WORLD TRADE CENTER

Il governo degli Stati Uniti ha erogato una cifra superiore ai cinque miliardi e 500 milioni, a conferma di quanto quella tragedia sia stata immane sotto ogni punti di vista. Il fondo ha rischiato di cessare nelle scorse settimane per l’esaurirsi delle risorse, ma Trump ha firmato una legge che lo ha esteso fino al 2090, con altri dieci miliardi stanziati. La cosa certa è che il mondo cambiò per sempre quella mattina dell’11 settembre 2001, quando in Italia erano passate da poco le due del pomeriggio. Fu una giornata surreale in cui pressochè ognuno rimase incollato alla televisione o alla radio, incredulo delle immagini e delle parole che giungevano da oltre oceano. Quell’attentato, allargato anche all’aereo fatto esplodere contro il Pentagono, e al volo United-93 dirottato dagli stessi passeggeri prima che potesse colpire un altro obiettivo sensibile, innescò una serie di eventi significativi, a cominciare dalla guerra in Afghanistan, che continua ancora oggi a imperversare, e che il presidente Donald Trump sta tentando di chiudere trovando un complicato accordo con i Talebani.

