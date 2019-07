ATTENTATO CONTRO SEDE PD A DORGALI/ Nuorese: incendiata auto Piras, sindaco Cardedu

Un attentato contro la sede Pd di Dorgali, in provincia di Nuoro, in Sardegna, si è verificato questa notte ad opera di ignoti. Secondo quanto appurato fin qui dagli investigatori e riportato da “La Repubblica”, gli uffici nella centrale via Lamarmora sarebbero stati fatti saltare in aria con una bombola di gas. L’esplosione ha provocato diversi danni all’edificio ma non è stata l’unica azione intimidatoria nella notte: dopo l’attentato contro la sede del Pd a Dorgali, è stata incendiata l’auto del sindaco di Cardedu, località costiera dell’Ogliastra. In fiamme è finita l’Audi A4 di Matteo Piras (lista civica) che era parcheggiata sotto casa. L’episodio si è verificato verso le 3:20 di oggi, martedì 30 luglio. L’automobile, nonostante l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco del distaccamento di Lanusei, è andata completamente distrutta. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Jerzu.

ATTENTATO CONTRO SEDE PD A DORGALI

Una notte “infuocata” e inquietante quella appena trascorsa in Sardegna e che ha visto il verificarsi di un attentato contro la sede del Pd di Dorgali e contro un sindaco “civico” di Cardedu. L’esplosione che ha interessato la sezione dem è avvenuta intorno alle 2: l’onda d’urto, secondo quanto riportato da Tgcom24, ha completamente divelto l’ingresso della sede e danneggiato un’auto parcheggiata nelle vicinanze ma fortunatamente non si registrano feriti. Rispetto all’atto intimidatorio contro il sindaco del centro del Nuorese, è stato il governatore della Regione Sardegna, Christian Solinas, a commentare:”Esprimo a nome mio e di tutta la Giunta la totale solidarietà e la più sentita vicinanza al sindaco di Cardedu, Matteo Piras, per il vile attentato subìto la scorsa notte. Questo gesto criminale è ancor più deprecabile poiché messo in atto nei confronti di un amministratore pubblico che con coraggio, quotidianamente, è impegnato per la sua comunità”.

