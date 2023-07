Attilio Romita ‘bandito’ da Mediaset dopo il GF Vip: “Mi sento offeso!”/ “Speravo di fare l’opinionista ma…”

Attilio Romita fuori da Mediaset dopo il Grande Fratello Vip: lo sfogo del giornalista

È stato uno dei concorrenti più discussi dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, trovandosi spesso sotto i riflettori per la sua relazione fuori dalla Casa e per atteggiamenti ‘ambigui’ nei confronti di altre concorrenti, oggi però Attilio Romita ha ritrovato la serenità nel rapporto con la compagna Mimma Fusco, che presto sarà sua moglie. Non è questo l’unico argomento di cui l’ex mezzo busto del Tg1 ha parlato nel corso dell’intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Attilio Romita e Mimma Fusco si sposano/ Daniele Dal Moro annuncia: "Sarò il testimone"

Nel corso della lunga chiacchierata, Romita ha parlato dei suoi prossimi progetti televisivi, svelando i suoi desideri per il futuro: “Reality? L’unico che mi sembra più adatto al mio profilo è ‘Pechino Express’. Non parteciperei mai a ‘Temptation Island’ e credo di non avere più l’età e il fisico per l’isola dei Famosi. Per questo motivo, su questo tema, l’unica figura in cui mi sarei rivisto era quella dell’opinionista della nuova edizione del Gf Vip. Ma non è stato possibile”, ha rivelato.

Attilio Romita attacca Edoardo Tavassi/ "Non merita di vincere, è uno stratega"

Attilio Romita si sfoga: “Offeso da Mediaset!”

È a questo proposito che Attilio Romita ha manifestato la sua rabbia per le ultime decisioni dell’azienda: “Abbiamo saputo che Mediaset ha avuto indicazioni precise in merito a tutti i partecipanti alla scorsa edizione del Grande Fratello” ha raccontato. “Secondo l’editore sarebbero concorrenti da dimenticare o, in ogni caso, da non invitare in nessun ruolo sulle reti Mediaset. – ha quindi aggiunto – Motivo per cui credo che abbiano escluso qualsiasi nostra ipotesi di collaborazione.”

L’ex gieffino si è detto quindi molto dispiaciuto per questo trattamento: “Prendo atto di questo. Ma mi sento francamente un po’ offeso, perché non credo di essere mai stato maleducato all’interno della casa. E penso che, in ogni caso, questa sia stata un’edizione di grande successo”.

Vincitore Grande Fratello Vip 2022: chi è?/ Il pronostico di Attilio Romita spiazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA