Attilio Romita furioso al GF Vip: “Marchiato di infamia perché ho difeso Dana”/ “Vogliono mandarmi via”

Attilio Romita sbotta al Grande Fratello Vip: “Ho un marchio di infamia”

Attilio Romita avrebbe commesso un passo falso secondo alcuni compagni d’avventura. Il giornalista nei giorni scorsi si è schierato dalla parte di Dana Saber dopo le numerose liti che l’hanno vista protagonista e gli attacchi ricevuti nella Casa del Grande Fratello Vip. Questo avrebbe portato molti a criticare Attilio e qualcuno anche a pensare di nominarlo.

È questo infatti ciò che ha dichiarato lo stesso Attilio durante uno sfogo in confessionale: “Se vogliono che io vada a dire che è giusto mitragliare Dana non ci sto, perché se vedo una donna piangere le vado a dire ‘dimmi cosa posso fare per te’… – ha spiegato il giornalista, aggiungendo – Questo è il marchio di infamia che ho io, che sono amico delle persone che loro vorrebbero schiacciare.”

Attilio Romita preoccupato al GF Vip: “Vogliono mandarmi via”

Proprio questo suo essere amico a Dana Saber avrebbe portato alcuni concorrenti della Casa del Grande Fratello Vip ad accordarsi sul nominarlo alle prossime votazioni in diretta: “Vogliono mandarmi via”, ha infatti rivelato durante una chiacchierata in veranda con Davide Donadei. “Attilio ha il terrore di Oriana, Giaele, Tavassi, quel gruppetto lì”, ha confessato poi quest’ultimo in confessionale, rivelando il timore di Attilio di essere nominato da tutto questo gruppo ormai ben consolidato al Grande Fratello Vip.

