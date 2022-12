Attilio Romita in crisi al GF Vip: “Sono rimasto solo”/ Signorini: “Ho sentito la tua Mimma per Natale e…”

Attilio Romita in crisi al Grande Fratello Vip a Natale: “Sono rimasto solo”

La vigilia di Natale è stata ricca di regali e messaggi da parte dei cari per i concorrenti del Grande Fratello Vip 2022. Per Attilio Romita è arrivato il videomessaggio di un cugino ma non della sua compagna Mimma Fusco che solo pochi giorni fa, con una lettera, annunciava la volontà di allontanarsi un po’ da lui e di voler riflettere sul loro rapporto.

Contento per il messaggio del cugino ma allo stesso tempo deluso dalla mancanza di auguri da parte di Mimma, Attilio ha vissuto un momento di crisi e, in confessionale, ha dichiarato: “Sono rimasto solo, solo solo”. Il riferimento è proprio alla freddezza della sua compagna e all’assenza dei suoi auguri di Natale. In diretta al GF Vip ha poi aggiunto: “Mio cugino? È una persona cara ma l’ho visto due volte in 20 anni!”

Signorini avverte Attilio Romita: “Ho sentito la tua Mimma e…”

Signorini, dopo aver sentito questo sfogo di Attilio Romita, decide di aggiornarlo sulla sua compagna, rivelando di averla sentita proprio in occasione delle festività natalizie. “Ho chiamato la tua Mimma, – ha esordito il conduttore – intanto ha detto che non vuole che la chiami ‘Mimmuzza’ perché non è siciliana ma pugliese, io le ho portato i tuoi saluti e auguri che lei ha accolto. Questo è già positivo, di più però è il caso che non ti dico.” Così ha concluso: “So che ci stai male, però secondo me se lavoriamo ancora un po’ un barlume di pace secondo me ci può essere.”

