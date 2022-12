Attilio Romita lasciato a Natale da Mimma Fusco?/ Momento di crisi dopo che…

Mimma Fusco e la crisi senza fine con Attilio Romita: natale nostalgico per il vippone al GF VIP

Mimma Fusco ha fatto un ulteriore passo indietro nella sua storia d’amore con Attilio Romita, lasciando il vippone a bocca asciutta nel giorno in cui, nella casa del Grande Fratello VIP, sono arrivati tantissimi messaggi di auguri da parte dei famigliari dei concorrenti in vista del Natale. Tra i vipponi delusi c’è sicuramente il famoso giornalista, che ha ricevuto una clip solo dal cugino. Il vippone, evidentemente, sperava di vedere in video la sua dolce metà Mimma. La sua compagna, a quanto pare, non ha ancora superato la crisi con il compagno, innescata dal presunto flirt che il vippone avrebbe avuto dentro la casa con Sarah Altobello.

Una situazione che si è deteriorata con il passare dei giorni, anziché migliorare. E nel giorno di Natale, non è un caso che Romita abbia vissuto momenti di profonda malinconia e solitudine. Il giornalista ha accusato il colpo dopo il silenzio della sua Mimma nei video di auguri. Non è bastato il pacco regalo che Attilio ha poi ricevuto; infatti il concorrente è sprofondato in un preoccupante silenzio, senza far trapelare nulla. Tra Mimma e Attilio è davvero finita?

Sembrerebbe un epilogo esagerato, considerata l’inconsistenza del flirt tra Attilio e la Altobello. Al tempo stesso è comprensibile che Mimma si sia allontanata, ritenendosi offesa dal comportamento tenuto dal compagno dentro la casa del Grande Fratello VIP. Recentemente la Fusco aveva rifiutato di confrontarsi con Attilio in diretta tv, lasciando il gieffino in balia dei suoi pensieri negativi. “Ho chiesto a Mimma di venire al Grande Fratello per avere un confronto con te ma lei ha rifiutato”, aveva spiegato Signorini nel corso di una delle ultime puntate.

“Me lo aspettavo. Mimma mi aveva già chiesto di non essere coinvolta in questa bella avventura”, la risposta di Romita. “Vorrebbe che i riflettori tornassero a spegnersi su di lei. È consapevole che lì dentro vivi la tua esperienza ma chiede che si possa parlare di te lasciandola fuori. C’è un passaggio in particolare di questa lettera che merita di essere approfondito. Mimma, attraverso il suo legale, fa sapere di non essersi sentita rispettata”, la sintesi di Alfonso.











