Attilio Romita, scivolone su Nikita: “Sess* con lei? Non le strapperei il perizoma a morsi”/ “Non fa sangue”

Attilio Romita, nuovo scivolone al Grande Fratello Vip: c’entra Nikita Pelizon

Ennesimo scivolone di Attilio Romita nella Casa del Grande Fratello Vip. Ancora una volta il giornalista si è reso protagonista di espressioni a sfondo sessuale su una delle vippone nella Casa. Dopo Oriana Marzoli, questa volta Attilio ha parlato di Nikita Pelizon, dichiarando la sua assente attrazione fisica nei suoi confronti con una frase che ha scatenato l’indignazione del web.

“Io non mi riesco ad immaginare una cosa di sess* con Nikita, non mi fa sangue.” ha dichiarato Attilio durante una chiacchierata con Oriana Marzoli e Sarah Altobello. E hai poi aggiunto: “Per niente, proprio per niente. Non mi scatena. Prenderla così, a morsi, proprio niente. Strappare il perizoma con i denti. No!” Parole queste che hanno scatenato i commenti indignati del web, ancora memore di quando Romita ha detto di Oriana che era una “buona per un giretto”.

Attilio Romita scatena una nuova polemica sul web

Le uscite di Attilio Romita nei confronti di alcune delle donne del Grande Fratello Vip continuano dunque a sollevare polemiche e discussioni. Nel corso di queste settimane c’è anche chi l’ha definito ‘maschilista’, proprio a causa di dichiarazioni come queste. È il caso di Anna Pettinelli che in un tweet ha chiesto a gran voce l’eliminazione di Romita dal Grande Fratello Vip, scrivendo: “Comunque Romita è meglio che stia zitto per sempre. Parlare di un giretto da fare con Oriana dimostra quello che è sempre stato un orrendo maschilista Fuori dalla casa.” Cosa accadrà dopo questo nuovo scivolone, stavolta ai danni di Nikita?

