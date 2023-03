Attilio Romita: “Sposo Mimma entro Natale” e mostra l’anello/ Signorini farà da testimone insieme a…

Attilio Romita ha regalato l’anello di fidanzamento a Mimma Fusco: le immagini al GF Vip

Attilio Romita è pronto a sposarsi entro la fine dell’anno. Lo ha annunciato pochi giorni fa e lo riconferma in diretta al Grande Fratello Vip con una novità. È Alfonso Signorini a svelare in anteprima il servizio di CHI dedicato proprio ad Attilio e alla sua compagna Mimma Fusco, con tanto di immagini della proposta di matrimonio e dell’anello che l’ex gieffino ha donato alla compagna e dunque futura moglie.

Attilio è ormai riuscito a riappacificarsi con la sua Mimmuzza: “Mi ha molto aiutato, è ancora molto nervosa”, ha raccontato nello studio di Canale 5. Romita, attraverso l’intervista rilasciata al magazine di Signorini, ha annunciato che sposerà la compagna entro Natale e di averle già regalato l’anello di fidanzamento. Non è tutto, perché ha poi avanzato a Signorini una richiesta importante: essere uno dei testimoni delle nozze.

Attilio Romita si sposa entro Natale: la proposta a Signorini

Attilio Romita vorrebbe Daniele Dal Moro e Antonino Spinalbese come testimoni di nozze per se. Per Mimma Fusco, invece, vorrebbe appunto Alfonso Signorini che ha accettato la proposta con gioia: “State proprio bene insieme, ti ringiovanisce”, ha detto. Signorini ha inoltre ammesso di sperare di ospitare la futura sposa prima della finale. Romita ha infine invitato alla cerimonia anche Sonia Bruganelli.

