Tutto su Attilio Russo, il marito di Rossella Erra

Attilio Russo è il marito di Rossella Erra che, nel corso degli ultimi anni, è diventata un volto popolarissimo del piccolo schermo grazie alla partecipazione a diverse trasmissioni come Ballando con le stelle. Allegra, divertente e sempre molto ironica, Rossella Erra, in tv, ha trovato la sua strada dopo aver costruito una splendida vita privata. Rossella Erra e Attilio Russo stanno insieme da tantissimi anni. I due si sono sposati quando lei aveva 29 anni. All’epoca, lei lavorava nel settore imprenditoriale, a capo di una sua azienda e lui era ed è un ufficiale delle forze armate.

La coppia ha anche una figlia, Beatrice arrivata dopo alcuni anni. Le difficoltà ad allargare la famiglia avevano fatto pensare a Rossella Erra di ricorrere alla fecondazione assistita. Dopo cinque anni, è arrivata la sua unica figlia: «Beatrice Maria Francesca, che sono riuscita ad avere grazie a un miracolo» ha raccontato alla rivista settimanale Di Più Tv .

Rossella Erra e Attilio Russo, insieme da sempre

Rossella Erra ha cominciato a parlare della propria vita privata solo ultimamente. Per diverso tempo, infatti, ha evitato di condividere anche le foto del marito Attilio Russo sui social se non nelle foto del matrimonio. Molto uniti e innamorati, formano una vera e propria squadra come ha raccontato lui facendole una sorpresa in occasione di un’ospitata della moglie nel salotto de La volta buona di Caterina Balivo.

“Siamo una squadra, sempre fianco a fianco e sempre presenti l’uno per l’altra. Forse per qualcuno sei eccessiva, chiassosa e troppo colorata, per me invece sei pura energia e non riesco ad immaginare le giornate senza la tua solarità”, le parole di Attilio Russo che, recentemente, ha accompagnato la moglie anche nel salotto di Domenica In in occasione dell’oroscopo delle coppie per il 2025.

