“Aumento di stipendio per gli insegnanti”/ Seguendo i figli a casa, i genitori…

Gli insegnanti si meritano un aumento di stipendio: settimane di didattica a distanza, con i bambini costretti a fare scuola ma restando a casa per il lockdown da Coronavirus sembrano avere convinto la grande maggioranza dei genitori che il ruolo degli insegnanti meriterebbe un maggiore apprezzamento e un migliore riconoscimento economico. Questo almeno è il risultato di un sondaggio effettuato negli Usa e riportato da Fox News, secondo il quale circa l’80% dei genitori è convinto che un aumento di stipendio per gli insegnanti sarebbe sacrosanto.

La consapevolezza circa l’importanza del ruolo di maestri e professori è certamente cresciuta in queste settimane così delicate, con il Coronavirus che ha portato la scuola a casa, direttamente sotto gli occhi di gran parte dei genitori, a loro volta costretti a rimanere a casa e magari a fare gli “insegnanti part-time”.

Il sondaggio ha coinvolto 2000 genitori statunitensi e circa il 70% di loro ha dichiarato che seguire i figli nelle attività scolastiche è più impegnativo del loro lavoro. Da qui ecco dunque il 77% che è favorevole a un aumento di stipendio per gli insegnanti e per l’80% è cresciuto il rispetto verso chi insegna ai loro figli.

AUMENTO DI STIPENDIO PER GLI INSEGNANTI, E NON SOLO…

La ricerca ha anche evidenziato che circa il 70% di quei genitori che stanno lavorando da casa notano un calo della loro produttività per la necessità di dover stare dietro alle esigenze dei bambini. In un contesto incerto, con le scuole spesso chiuse per tutto l’anno scolastico (è così anche in Italia), circa il 75% dei genitori interpellati da questa ricerca Usa sono preoccupati per la crescita educativa dei loro figli dopo così tanto tempo passato lontano dalla scuola.

C’è dunque ampio consenso anche per la proposta di programmi aggiuntivi per tenere i ragazzi “sul pezzo” e impegnati nei loro studi. I promotori del sondaggio si dichiarano felici per avere notato che molti genitori ora apprezzano di più gli insegnanti e hanno maggiore rispetto per loro, di cui la richiesta di un aumento di stipendio è un segnale.

Ricordiamocelo dunque anche si potrà finalmente tornare alla normalità: una maggiore sensibilità verso l’importanza del ruolo di un buon insegnante (non solo per quanto riguarda un aumento di stipendio) potrebbe essere un passo decisivo per avere una scuola migliore.



