Aurora Celli, fidanzata Denis Dosio/ Chi è? Star di TikTok a 17 anni!

Si chiama Aurora Celli, è una giovanissima influencer ed è la fidanzata di Denis Dosio. Il fenomeno del web e il suo ben noto ciuffo stanno per fare il loro ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip 2020 e, a guardarlo da casa e fare il tifo per lui, pare ci sarà proprio la bella tiktoker che conta sulla piattaforma dedicata ai più giovani oltre un milione di follower. Ma scopriamo di più su di lei. Aurora è nata il 29 agosto 2003 e vive vicino Roma, ad Ariccia, assieme ai genitori e ai due fratelli minori: Lorenzo e Maria Sole. La nonna ed il papà hanno un atelier di abiti da sposa piuttosto famoso, tanto che è andata in onda su Real Time una trasmissione incentrata sulla loro attività.

Aurora Celli, prima di Denis Dosio c’era…

Prima della scintilla scoccata con Denis Dosio, Aurora Celli ha avuto un flirt con Dennis Pugliese. Subito dopo la fine della loro storia, lui ha aperto un profilo TikTok che ha subito fatto il botto, registrando migliaia raggiunto di iscritti. In seguito la Celli ha dichiarato di essersi pentita di quanto accaduto e di non voler più dare popolarità ai suoi futuri partner.



© RIPRODUZIONE RISERVATA