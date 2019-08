Aurora Ramazzotti “emergenza in Italia devo tornare”/ “Assurdo, bloccata da Easyjet!”

Ore complicate per Aurora Ramazzotti che sta rientrando anticipatamente dalle vacanze a causa di un’emergenza. A comunicarlo attraverso alcune stories su Intagram è proprio la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, che attualmente si trova in aeroporto. “Per un’emergenza abbiamo dovuto comprare un volo per tornare prima: dovevamo partire il 16 e stiamo partendo oggi” annuncia la ragazza che è assieme al fidanzato Goffredo. Un’emergenza che Aurora non specifica, in quanto si concentra su un altro particolare problema sorto in queste ore. “Easyjet ci ha venduto un biglietto in overbooking, che vuol dire che il volo ha raggiunto la massima capienza di passeggeri ma loro ti vendono comunque il biglietto perché nel caso non si presentasse qualcuno tu puoi salire.” racconta la Ramazzotti su Instagram.

Aurora Ramazzotti, polemica contro Easyjet

Così, con tanto di tag alla compagnia aerea in questione, Aurora continua a spiegare la sua disavventura: “Però non te lo dicono nel momento in cui lo compri, te lo dicono nel momento in cui arrivi in aeroporto, carichi la valigia, fai tutta la tiritera, aspetti che tutto il volo si riempia, poi arrivi e ti dicono che non puoi salire”. Il problema ancor più grande, racconta la Ramazzotti, è che oggi non ci sono più voli per Milano “quindi toccherà anche arrangiarci… – e ancora conclude severa – poi il servizio clienti non rispondi, le persona che lavorano per Easyjet ti trattano malissimo.. e io sono qua ad aspettare. Complimenti!” Al momento, Aurora non è ancora riuscita a tornare a Milano e rimane bloccata in aeroporto.

