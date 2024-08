Aurora Ramazzotti e l’importanza di sentirsi donna anche dopo la gravidanza: il rapporto col compagno e…

La vita privata e sentimentale di Aurora Ramazzotti è sempre al centro del gossip. Dopo essere diventata mamma del figlio Cesare, i fan la seguono sempre più appassionatamente, curiosi di vedere e capire come sia cambiata la sua vita e il suo rapporto di coppia con il compagno Goffredo Cerza. Come procede dunque la vita di coppia dopo l’arrivo del piccolo Cesare nella quotidianità di Aurora e il compagno? Sembrerebbe tutto per il meglio, come spiegato dalla Ramazzotti in una intervista a Today. “La gravidanza per me è stata un’esperienza molto positiva ma sono anche molto rispettosa delle esperienze altrui”, ha detto la figlia di Eros e Michelle.

“Per me è stato tutto molto naturale e ho avuto la possibilità di darmi la chance di prendermi un po’ del tempo per capire cosa mi stesse succedendo. Secondo me il problema oggi è che le mamme non hanno questa opportunità un po’ perché c’è di mezzo il lavoro, la realizzazione personale, professionale e quindi non possono farlo e questa è una cosa su cui secondo me bisognerebbe lavorare perché è importantissimo”, ha detto la Ramazzotti.

Le confessioni hot di Aurora Ramazzotti e del compagno Goffredo prima di diventare genitori di Cesare

In passato avevano fatto discutere le sue dichiarazioni sul rapporto intimo Goffredo, in una divertente intervista doppia rilasciata alle Iene dove aveva sganciato confessioni hot sul compagno, sull’autoerotismo e sulle “buone abitudini” sotto le lenzuola. “A volte mi dimentico il ‘di*do’ sul comodino sicuramente”, aveva confessato senza imbarazzo la Ramazzotti.

“Lo facciamo cinque volte alla settimana”, ancora le parole di Aurora che lasciarono sbigottito il suo Goffredo. Da quell’intervista sono passati già un paio d’anni, chissà che nel frattempo non sia cambiato qualcosa, anche se a giudicare dalle parole della Ramazzotti, tutto proseguirebbe per il meglio.

