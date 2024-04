Australia, attacco in centro commerciale Sydney/ “Diverse persone uccise a coltellate, anche un neonato”

Terrore presso un centro commerciale in Australia, precisamente il Westfield Bondi Junction di Sydney, dove si è verificato un attacco con coltello e armi da fuoco. Ci sarebbero diverse vittime secondo quanto riferisce Fanpage, precisando che l’episodio sarebbe accaduto di preciso poco prima delle ore 16:00 in loco, quando in Italia non erano ancora le ore 7:00 di mattina. Secondo quanto emerso il responsabile dell’attacco sarebbe già stato neutralizzato dalla polizia, ucciso durante l’attacco, così come specificato dai giornali locali. La vicenda è segnalata in particolare dal Sydney Morning Herald, quotidiano della nota metropoli australiana, che parla di quattro morti accertati, ma secondo l’emittente locale 9News Sydney il bilancio sarebbe ben più grave, visto che stando alla stessa vi sarebbero “diverse persone uccise”, fra le vittime anche una mamma con un bimbo neonato.

Una volta lanciato l’allarme è stato massiccio il dispiegamento di mezzi di soccorsi e dell’autorità che si sono recate sul posto con decine di auto della polizia ma anche ambulanze. Presenti inoltre anche gli elicotteri e nel contempo il centro commerciale è stato isolato, messo in lockdown. Molte le persone che sono riuscite a fuggire dal complesso che all’ora dell’attacco, ricordiamo, le 16:00, quindi in pieno pomeriggio, era decisamente affollato.

ATTACCO IN CENTRO COMMERCIALE SYDNEY: IL RACCONTO DI UN TESTIMONE

Alcune si sono rintanate nei bagni, urlando e piangendo, così come specificato sempre dai media locali. “Qualcosa è appena successo all’incrocio di Westfields Bondi. Eravamo lassù e all’improvviso tutte queste persone hanno iniziato a correre verso di noi. Poi abbiamo visto dozzine e dozzine di persone urlare. Qualcuno sta accoltellando tutti, uscite di qui”, ha scritto l’utente Ted Helliar su X.

La polizia del Nuovo Galles del Sud ha confermato che l’uomo responsabile dell’aggressione è stato ucciso da colpi d’arma da fuoco. “Si è verificato un incidente critico in seguito alla sparatoria di un uomo a Bondi Junctio”, spiegano le autorità aggiungendo che: “Poco prima delle 16:00, i servizi di emergenza sono stati chiamati a Westfield Bondi Junction in seguito alla segnalazione di più persone accoltellate”.

