Austria, abbonamento gratis sui mezzi a chi si fa tatuaggio per il clima/ Non sei green? Paga 1000 euro

La lotta al cambiamento climatico passa anche dai tatuaggi in Austria. Il governo di Vienna ha infatti dato il via a una “promozione che ti entra nella pelle”: così si presenta l’iniziativa lanciata dall’esecutivo per incentivare l’uso dei mezzi pubblici. Da qualche settimana è infatti attiva una promozione che consiste nell’offrire un anno di abbonamento gratuito a tutti gli austriaci che si tatuano la scritta “KlimaTicket”.

Di cosa si tratta? Del nome del biglietto unico per accedere ai servizi di trasporto pubblico in Austria. In alternativa, è possibile farsi tatuare un simbolo che richiama la lotta al climate change tra quelli proposti. E si tratta di una promozione molto onerosa per le casse del Paese, considerando che senza aderire alla promozione lo stesso abbonamento annuale costa 1.095 euro. Tempi duri per chi non appartiene alla religione green.

L’iniziativa in Austria

La proposta è stata lanciata dalla ministra per il Clima e l’Energia, Leonore Gewesseler. Il primo passaggio è avvenuto nel corso del Frequency Festival, organizzato annualmente nella città di St. Polten, ed è stato seguito da una serie di incontri ed eventi in cui alcuni partecipanti hanno potuto tatuarsi la scritta “KlimaTicket” o uno dei simboli sopra citati. Le prime tre persone che si sono sottoposte alla sessione di tatoo hanno ricevuto il biglietto annuale dal valore di oltre 1.000 euro in omaggio. Gli altri hanno avuto la possibilità di farsi fare il tatuaggio in maniera gratuita. Come evidenziato da Sky Tg 24, non sono mancate le polemiche: le forze di opposizione hanno accusato il governo di farsi pubblicità sulla pelle delle persone, in tutti i sensi. Con il “KlimaTicket”, ogni cittadino austriaco ha la possibilità di accedere al servizio di trasporto pubblico, ossia autobus, tram, metropolitana e treni. L’iniziativa è stata promossa per ridurre l’inquinamento e di conseguenza l’impatto dei trasporti sull’ambiente.

