Auto elettrica e caldo torrido/ Ecco come proteggere la batteria dalle temperature roventi

E’ giunto il caldo torrido nel nostro Paese. Le temperature sono salite ben oltre la media nazionale del periodo e nel prossimo periodo sono attesi picchi superiore ai 40 gradi in particolare al sud e sulle isole: come proteggere al meglio la nostra auto elettrica? Ecco alcuni semplici consigli per avere cura della vostra vettura, partendo dall’assunto che il caldo è un grande nemico delle auto, a cominciare da quelle full electric per via della presenza della batteria. Un primo semplice consiglio, ovviamente scontato, è quello di parcheggiare ove possibile l’auto elettrica all’ombra, anche se magari il posto è un po’ lontano dalla vostra destinazione. Il National Renewable Energy Laboratory stima che parcheggiare un’auto elettrica al sole può aumentare la temperatura della batteria fino a 7 gradi centigradi, cosa senza dubbio non positiva.

E a proposito della batteria, gli esperti consigliano di lasciare il propulsore elettrico carico sempre fra il 20 e il l’80 per cento, in quanto superare questa soglia rischia di deteriorare la batteria, soprattutto se per lunghi periodi, e ciò è ancora più vero nel caso di temperature alte. Che dire poi dell’aria condizionata, che come molti di voi sanno, incide sulla batteria delle auto elettriche. Sarebbe bene, nel caso in cui lasciassimo l’auto al caldo, prima di mettersi alla guida abbassare i finestrini e far uscire il caldo, quindi aspettare qualche minuto e dopo che la temperatura si sarà abbassata, accendere il condizionatore.

AUTO ELETTRICA E CALDO: OCCHIO AGLI PNEUMATICI

Un’altra cosa per cui bisogna fare attenzione, in particolare quando si ha un’auto elettrica, sono gli pneumatici. Alle alte temperature le gomme si gonfiano e riducono l’autonomia della batteria. Il computer di bordo segnala solitamente quando la pressione si abbassa o si alza, di conseguenza date una controllatina ogni tanto per vedere che sia tutto ok, mantenendo una buona efficienza dell’auto.

Infine, è consigliabile evitare la ricarica rapida in corrente continua quando fa caldo. Durante la giornata alcune stazioni di ricarica rapida CC tendono a rallentare la velocità di ricarica per meglio gestire la domanda, e ciò aiuta a prevenire il surriscaldamento.

