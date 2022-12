Auto elettriche/ Rallenta il trend delle vendite, complice il gelo e il caro energia

Le auto elettriche saranno le auto del futuro? Secondo l’Ue sì. Eppure si stanno aggiungendo sempre più problemi che ne stanno rallentando le vendite rispetto alle previsioni, dal caro energia alle prestazioni deludenti sotto certi aspetti. Come sappiamo infatti la Commissione Europea ha deciso lo stop alla produzione delle auto a benzina e diesel a partire dal 2035, per ridurre l’impatto di Co2 nell’aria, già fortemente compromessa. In questa prospettiva le case di produzione automobilistiche stanno spingendo nella direzione ibrida ed elettrica. E non mancano anche incentivi da parte dei vari governi europei per favorirne l’acquisto: da sconti sul prezzo a sconti o esenzioni sul pagamento del bollo auto.

A quanto pare però tutto ciò non basta. Le vendite delle auto elettriche, sebbene in aumento, non riescono a rispettare gli obiettivi prefissati. Uno dei motivi principali va sicuramente ricercato nel caro energia. Se pensiamo , ad esempio, alla Svizzera, era notizia già dei primi di dicembre l’idea di un probabile limite alla circolazione di questi veicoli per non impattare eccessivamente sul consumo di energia elettrica. E la Germania, dal canto suo, ha deciso di ridurre il sussidio statale sugli acquisti di auto elettriche a partire dal primo gennaio 2024.

Anche il gelo non aiuta le auto elettriche: problemi nella ricarica e calo di vendite

Il forte abbassamento delle temperature sembra rappresentare un ulteriore ostacolo per le auto elettriche. Arrivano infatti dagli Usa testimonianze da parte degli automobilisti circa difficoltà nella ricarica, causate dal gelo polare che si è abbattuto nelle zone settentrionali. Sarebbero le batterie di questi veicoli a non riuscire a garantire la dovuta efficienza, indipendentemente che la ricarica sia effettuata presso la propria abitazione privata o presso una delle colonnine a ciò adibite. E questo non può che rappresentare un problema e un aspetto su cui, evidentemente, le case automobilistiche dovranno lavorare per apportare migliorie.

Come se non bastasse già si parla di flop delle auto elettriche. Ad aver evidenziato questo dato è stata la Germania. Colpa della scarsa diffusione dei punti di ricarica e della forte concorrenza mondiale nella produzione di questi tipo di veicoli. Ma non solo. Gli obiettivi di vendita sono falliti del 50% secondo il Centro Studi sull’auto di Duisburg, e questo influisce sul trend europeo di conseguimento degli obiettivi entro il 2030.











