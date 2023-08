Auto falcia 7 pedoni a New York e scappa/ Investiti anche due turisti italiani, ci sono feriti gravi

Brutto incidente a New York, dove due turisti italiani sono stati falciati da un auto impazzita. Altri cinque feriti

E’ sfrecciata con il rosso e ha falciato sette persone, per poi tentare una folle fuga e finire in manette poco dopo. I pedoni stavano per attraversare la strada tra la 36ª west e la 6ª Avenue, a Manhattan, New York, quando un mezzo li ha colpiti poco prima della mezzanotte del 21 agosto. Alla guida di una Honda Accord nera, vi era una donna e non è chiaro cosa sia successo. O meglio non è chiaro il motivo dell’incidente: atto di terrorismo o incidente involontario?

Di fatto la pirata della strada aveva causato non molto tempo prima un altro in incidente, questa volta contro un’altra vettura, senza che però ci fossero gravi conseguenze, come invece accaduto in questo caso. All’alcol test è risultata negativa, ma ciò che ha provocato è stato paragonato ad una sparatoria o qualcosa di molto simile. “C’era sangue ovunque, ho pensato ci fosse stata una sparatoria”, ha spiegato il film-maker Connor Hopkins, che si trovava nei dintorni.

I due italiani investiti a New York sarebbero dovuti rientrare oggi in Italia: ecco come stanno e cosa è successo

Come dicevamo sono rimasti coinvolti nell’incidente due italiani, che ora sono stati trasportati all’ospedale, come riferisce il sito Voce di New York. Si tratta di Matteo Maj, 51 anni, e Giulia Gardani, 34, di Piacenza. Da quanto emerge, i due italiani si trovavano negli Stati Uniti per un viaggio che li aveva portati prima a Chicago e poi a Boston.

Sarebbero dovuti rientrare in Italia proprio quest’oggi, ma il destino o meglio la pirata della strada glielo ha impedito. L’uomo, infatti, è stato sottoposto a parecchi interventi, mentre la donna – che si trova attualmente in condizioni ben più gravi – ha riportato alcune fratture cervicali fratturate.

