Autobus ‘satanico’ in Polonia/ Dopo le proteste stop alla linea 666 per Hel: “è anti-cristiano”

Aveva destato non poche polemiche in Polonia negli ultimi tempi l’autobus della linea 666. Nella religione cristiana infatti questa numerologia viene ricondotta a Satana. E non a caso la tratta condotta dal bus era diventata famosa come ‘Highway to Hell‘. Alla fine però ha vinto il malcontento religioso, e la linea è diventata ora 669.

La tratta era molto frequentata soprattutto dai turisti per raggiungere la cittadina Hell posizionata sulla costa baltica della Polonia. Probabilmente lo stesso nome aveva indotto gli operatori turistici a voler ‘giocare’ sulla terminologia scegliendo proprio il 666 come numero della linea. Sta di fatto che questa trovata, evidentemente non è piaciuta alla popolazione (maggioritaria) cristiana del luogo. Risalgono infatti già al 2018 le proteste, che avevano giudicato ‘maligna’ la scelta del trasporto nazionale senza vederci tracce di un banale scherzo innocente. Dopo 5 anni le polemiche sono state accolte, e il numero è stato cambiato in 669, per smorzare ogni dubbio di ‘satanismo’.

Le contro-proteste sull’autobus: tornare al 666 per evitare un calo di turismo

La vicenda, come riporta Repubblica, non sembra comunque essersi chiusa. Di risposta infatti ora sono arrivate le proteste dell’altra parte della popolazione polacca. La richiesta di quest’ultima infatti risiederebbe in un ritorno al 666. La compagnia di autobus si sente quindi ora in difficoltà, dichiarando la propria sorpresa ad alcuni giornali locali, tra cui Polska, sito di notizie di Trojmiasto: “Finora, quest’anno abbiamo ricevuto solo proteste da oppositori della questione. Ma ora, dopo aver preso la decisione di cambiare numero, sentiamo delle voci dall’altra parte. Siamo rimasti sorpresi dal numero di sostenitori del vecchio numero che ci hanno contattato”. Queste le parole di Marcin SzwaczyK in rappresentanza della compagnia di autobus.

Dietro questa protesta sembra celarsi la paura che il luogo possa non costituire più un’attrattiva turistica. Cosa succederà quindi ora? A chi darà ascolto la compagnia? Accontentare tutti sarà impossibile. Per il momento però l’autobus resta numerato col 669.











