Autocertificazione Santo Stefano, scarica modulo pdf/ Come si compila per le visite

Anche oggi, giorno di Santo Stefano, l’Italia è zona rossa, quindi visto che gli spostamenti sono vietati è indispensabile l’autocertificazione per giustificarli. Il documento, necessario anche domani e negli altri giorni di zona rossa (27 dicembre, dal 31 dicembre al 3 gennaio 2021, dal 5 al 6 gennaio 2021), serve a specificare i motivi dello spostamento, che devono rientrare tra le fattispecie previste dal Governo. La novità riguarda gli spostamenti per le visite ad amici e parenti, del resto in questi mesi ci siamo abituati a usare il modulo dell’autocertificazione, quando necessaria, per motivi di lavoro, salute o necessità.

Nel caso di visita ad amici o parenti, bisogna barrare la casella “altri motivi ammessi dalle vigenti normative” come motivazione, poi nell’apposito spazio in cui bisogna descrivere la motivazione bisogna scrivere “visita ad amici” o “visita a parenti”. È bene ricordare però che ogni giorno è possibile effettuare solo uno spostamento, di conseguenza nello stesso giorno non potete visitare più persone.

Clicca qui per scaricare il modulo dell’autocertificazione

AUTOCERTIFICAZIONE, COME COMPILARLA PER ATTIVITÀ MOTORIA

Resta in vigore il coprifuoco, motivo per il quale per uscire dopo le 22 bisogna munirsi di autocertificazione. In tal caso, però, la motivazione della visita non è valida, perché non rientra tra le giustificazioni previste per gli spostamenti durante il coprifuoco, in cui si può lasciare la propria abitazione solo per motivi di lavoro, salute o urgenza. Se invece si esce in giornata per l’attività motoria, bisogna barrare sempre la casella “altri motivi ammessi dalle vigenti normative”, ma indicare “attività motoria” nella descrizione. Se dimenticate l’autocertificazione a casa o non avete modo di stamparla, non avete nulla da temere, perché quando viene effettuato il controllo può fornirvela l’agente delle forze dell’ordine e quindi la compilerete sul posto. Si precisa che rientra nell’attività motoria anche lo spostamento per una passeggiata fuori casa con il cane, che però va sempre fatta nelle vicinanze. Non dimenticatevi, infine, di avere sempre mascherina addosso e di rispettare le distanze.

