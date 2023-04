Autostrade traffico live e previsioni Pasqua 2023/ “In viaggio 15 mln di italiani”

Traffico Autostrade live a Pasqua 2023: rischio incidenti

Come da tradizione, per il giorno di Pasqua si profila una giornata di traffico intenso sulle Autostrade. In attesa dei primi dati ufficiali sul traffico delle autostrade da Nord a Sud, le previsioni su Pasqua degli ultimi giorni non hanno lasciato spazio a grosse speranze: per il Ponte pasquale in viaggio 15 milioni di automobilisti. Questo quanto sostenuto ai microfoni di Rtl 102,5 dall’amministratore delegato di Autostrade, Roberto Tomasi.

“Durante questo ponte di Pasqua saranno in viaggio 15 milioni di automobilisti”, le parole dell’esperto: “Il Safety rappresenta un punto di contatto con la Polizia di Stato. Ne lanceremo altri tre prima dell’estate. Abbiamo bisogno di costruire un dialogo con la Polizia di Stato per aumentare la nostra sicurezza e la cultura del viaggio. Più del 60% di incidenti mortali sono causati da distrazioni al volante o comportamenti che non rispettano le regole stradali”, riporta l’Ansa.

Autostrade traffico live e previsioni Pasqua 2023: caos il 10-11 aprile

Una delle principali novità sulle Autostrade per questo ponte di Pasqua riguarda i cantieri: l’ad ha confermato che sono stati rimossi quasi tutti i trecento cantieri sulla rete Aspi, compresi i quaranta ad alto impatto sul traffico. Tomasi ha proseguito: “Stiamo lavorando molto sulla tecnologia. Oggi abbiamo sistemi in sperimentazione che ci permettono di fare una previsione sul traffico. Stiamo sviluppando sistemi di dialogo tra infrastruttura e veicolo. A giugno la prima sperimentazione con guida autonoma, senza pilota a bordo, su un tratto sperimentale del tratto Bologna – Firenze”.

Secondo le previsioni di traffico nelle Autostrade per Pasqua, le maggiori difficoltà dovrebbero riguardare le giornate di lunedì 10 e martedì 11 aprile, ma c’è il timore di ingorghi in particolare nei tratti più frequentati. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sulla situazione sulle autostrade italiane, con lo spauracchio del traffico che terrorizza gli automobilisti da Nord a Sud. Per fare fronte alle potenzialità difficoltà, Viabilità Italia ha messo a disposizione dei documenti consultabili sul sito internet www.poliziadistato.it.











