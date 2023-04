Autostrade traffico live, previsioni 25 aprile 2023/ “Liberazione” da bollino rosso

AUTOSTRADE TRAFFICO LIVE, PREVISIONI 25 APRILE 2023: FESTA DELLA LIBERAZIONE DA BOLLINO ROSSO

Il weekend ha fatto registrare code e rallentamenti in tutta Italia, ma che traffico ci sarà sulle autostrade il 25 aprile 2023 in occasione della Festa della Liberazione? Una giornata di festa utilizzata da molti per gite fuoriporta, senza dimenticare chi invece ha in programma di tornare verso casa dopo aver trascorso un mini-ponte. Le previsioni per il traffico live non sono incoraggianti: previsti 12 milioni di italiani in viaggio sulla rete autostradale.

Come riportato da Il Volante, per il 25 aprile 2023 l’intensità del traffico nelle autostrade riguarda la mattina e il pomeriggio. Discorso diverso per la sera, quando non saranno previste particolari congestioni, almeno per quanto riguarda da Nord a Sud. Da Sud a Nord, invece, nel pomeriggio è previsto traffico intenso contrassegnato da bollino rosso. Ma quali saranno le strade più congestionate? Quelle in uscita dalle grandi città verso Sud e, in particolare, sulla A1 Milano-Napoli, sulla A14 Bologna-Taranto e dai grandi centri del Nord verso la costa ligure.

AUTOSTRADE TRAFFICO LIVE, PREVISIONI 25 APRILE 2023: 12 MILIONI DI ITALIANI IN VIAGGIO

Il numero di italiani in viaggio per il 25 aprile 2023 è notevolmente superiore rispetto allo scorso anno: 12 contro 9 milioni sulle strade tra villeggiature italiane e d’Oltralpe. Dopo giorni di bollini rossi, saranno ore particolarmente intense da Nord a Sud. E ricordiamo che per il giorno della festività della Liberazione i mezzi superiori alle 7,5 tonnellate non potranno circolare nella fascia oraria compresa tra le 09:00 e le 22:00.

A complicare la situazione e la circolazione per le autostrade, le previsioni meteo: per il 25 aprile 2023 segnalano piogge sparse in gran parte della Penisola. Per favorire gli spostamenti, lo scorso 20 aprile ha disposto la rimozione dei 150 cantieri di ammodernamento lungo i principali tratti autostradali, come per esempio quelli presenti sull’intera rete ligure e lungo la dorsale adriatica, affinché tutte le corsie risultino disponibili al traffico.

