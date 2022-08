Autovelox multe salate a Milano/ Classifica rischio strade: record Viale Fulvio Testi

Multe salate a Milano e in provincia per l’Autovelox. Il Comune, ormai da diversi mesi, sta portando avanti l’obiettivo di ridurre il numero di incidenti con morti e feriti sul territorio e affinché ciò avvenga utilizza anche i rilevatori di velocità. Entro la fine dell’anno verranno installati ulteriori dispositivi, ma già fino ad ora quelli presenti hanno causato non pochi problemi agli automobilisti che hanno il vizio di spingere troppo l’acceleratore.

Il Corriere della Sera in tal senso ha pubblicato la classifica delle strade più a rischio in relazione ai primi sei mesi dell’anno in corso. A provocare il maggior numero di multe finora è stato l’Autovelox situato in viale Flavio Testi in direzione centro, che è anche l’unico tarato a 50 chilometri orari. In totale sono 26.294 le multe per eccesso di velocità scattate, ovvero 146 al giorno. Al secondo posto c’è quello sul cavalcavia del Ghisallo, che invece è tarato a 70 chilometri orari. Le foto realizzate ai trasgressori sono state 22.438. A completare il podio è ancora viale Flavio Testi, ma in direzione della periferia di Missaglia, con 21.411 multe.

Autovelox multe salate a Milano: le velocità record dei trasgressori

Per quanto concerne i record di velocità registrati dagli Autovelox che hanno provocato multe salate a Milano e in provincia, come riportato dal Corriere della Sera, il primato in questo caso va al cavalcavia del Ghisallo. Un automobilista è stato fotografato mentre la sua auto toccava oltre i 173 chilometri orari, quando il limite in quel punto è di 70 chilometri orari. L’infrazione è avvenuta il 6 marzo alle 8.52 del mattino. “Ormai l’alta velocità non riguarda solo le ore notturne, ma anche in pieno giorno”, ha commentato l’assessore alla Sicurezza del Comune Marco Granelli.

Le maxi infrazioni, rivelano i dati, sono state commesse praticamente a tutte le ore. Il 20 maggio alle 12.31 ad esempio in via Ferrari, in direzione periferia, si sono toccati i 175 chilometri orari. Alle 4.17 del mattino del 15 maggio, invece, in via Palmanova un automobilista viaggiava a 174 chilometri orari.











